Thomas Kunert in Graz Turniersieger

Zum zweiten Mal in dieser Saison schafften es Thomas Kunert und Clemens Doppler in ein Finale. Vor drei Wochen in Unterach (Pro 120) endete es noch mit einer Niederlage, diesmal stand das Duo am Mur Beach in Graz ganz oben am Treppchen.

Wenngleich das Endspiel eine hochspannende Angelegenheit war, Endstand gegen Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnig war 13:21, 21:19, 15:13. Kunert war „glücklich, dass wir am zweiten Tag unsere Form gefunden haben.

Wir haben kreative Lösungen gefunden, ich am Block, Clemens in der Verteidigung. Da kommt uns einfach auch die Erfahrung zugute. Wir haben es taktisch gut gespielt, mit Freude und locker ohne Anspannung. So kann es weiter gehen“.