Größte Padel-Anlage wird in Hagenbrunn eröffnet

Schneller Spaß, eine hohe Lernkurve und Eignung für jedes Alter: Das ist das Erfolgsgeheimnis der Sportart Padel, welche ihren Ursprung in Mittelamerika hat. Die Sportart liegt im Trend - und hat in den letzten zehn Jahren europaweit eine imposante Entwicklung hingelegt: In Spanien ist Padel mit fast 20 Millionen aktiven Spielern mittlerweile die zweitbeliebteste Sportart nach Fußball. In Österreich stehen derzeit 230 Courts zur Verfügung - und damit gut zehnmal so viele wie noch vor drei Jahren.

„Padelzone“ eröffnet nun am 18. September in Hagenbrunn einen weiteren Standort: Der Anbieter gibt bekannt, dass damit die größte Anlage Niederösterreichs entsteht - mit acht Indoor-Courts, darunter einem Single Court. Das Angebot wird unterschiedliche Turniere, Workshops für jedes Alter und Level sowie Social Events beinhalten.

Wir spüren bereits jetzt, dass die Vorfreude auf das neue Angebot sehr groß ist Johannes Ager, Managing Director der „Padelzone“

Die Location ist dabei keine Unbekannte – der „Sport König“ ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt für Sportler. Teil des Projekts ist eine Sanierung der Anlage sowie der Neubau und eine Neuausrichtung der angehängten Gastronomie. „Sport König“ stellt Spielern zudem vier erneuerte Indoor-Tennisplätze zur Verfügung.

„Der Sport König ist eine bekannte Institution in der Region. Umso mehr freut es uns, hier nun unsere bisher größte Padel-Anlage errichten und gemeinsam ein großes Sportangebot inklusive hochwertiger Gastronomie anbieten zu können“, sagt Johannes Ager, Managing Director der „Padelzone“. Er kommt regelrecht ins Schwärmen: „Die Stimmigkeit ist phänomenal. Es gibt kaum ein besseres Umfeld, um Spielern ein tolles Padel-Erlebnis zu bieten. Wir spüren bereits jetzt, dass die Vorfreude auf das neue Angebot sehr groß ist.“

Das offizielle Opening-Event in der Hagenbrunner „Padelzone“ findet am 22. September ab 15 Uhr statt. Programmpunkte sind unter anderem kostenloses Schnuppertraining für Kinder, kostenloses Spielen für Erwachsene und die „One-Point-Challenge“ mit „kronehit“-Morningshow-Moderator Captain Luke. Alle Infos zum Ablauf und Anmeldung: www.padelzone.at/hagenbrunn.