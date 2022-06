Vorhang auf für unsere Staatsmeister

Werbung

Die Klosterneuburger Babenbergerhalle bot Anfang der Vorwoche einen würdigen Rahmen für die Ehrung der niederösterreichischen Staatsmeister 2021. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause konnte Sportlandesrat Jochen Danninger gemeinsam mit dem Bürgermeister von Klosterneuburg Stefan Schmuckenschlager nun endlich wieder die Sportler auszeichnen.

„Insgesamt durften wir letztes Jahr 146 niederöster reichische Staatsmeistertitel in 36 verschiedenen Sportarten feiern. Durch ihre groß artigen Leistungen sind sie ein extrem wichtiger Motor für den Nachwuchs- und Breitensport, um insbesondere Kinder und Jugendliche zum Sporttreiben zu animieren“, zeigte sich Danninger begeistert.

Aus dem Bezirk wurde zum einen Taekwondo-Ass Nina Reinsperger aus Maisbirbaum bei Ernstbrunn geehrt. Die Top-Athletin des Vereins Kumgang Stockerau holte sich bei den Damen den Titel in der Disziplin Poomsae (Formenlauf). Zum anderen bekam auch Schwimmerin Nina Gangl aus Spillern, die für die SU Mödling an den Start geht, eine Auszeichnung für ihre Staatsmeistertitel über 50 Meter-Kraul in der Halle sowie 50 Meter Kraul und 50 Meter Rücken im Freien.