Gerasdorf begrüßte die Snooker-Elite des Landes

Dabei bestätigte Florian Nüßle am vergangenen Wochenende beim Austrian Snooker League Grand Prix im Kennys Snooker Center in Gerasdorf seine Favoritenrolle. Der 21-Jährige bezwang im Finale den Wiener Philipp Koch mit 4:1. Zuvor hatte der Wahl-Salzburger sowohl im Achtel- als auch Viertel- sowie Semifinale keinen einzigen Frame abgegeben. Einzig im Finale geriet kurzzeitig mit 0:1 in Rückstand.

„Ich war zu Beginn noch nicht konzentriert genug und habe zu viele leichtsinnige Fehler gemacht. Das darf natürlich nicht passieren, kommt aber doch vor weil der Sport eben nicht so einfach ist. Ich habe dann aber meine Performance heben können je länger das Match gedauert hat und im Endeffekt war ich zufrieden mit meiner Gesamtleistung“ erklärte Nüßle, der das Endspiel mit einer 112, seinem zweiten Century Break an diesem Wochenende abschloss.

Für Aufsehen sorgte der erst 13-jährige Oberösterreicher Lukas Stötzer mit Platz vier. In der nationalen Snooker Rangliste behält vor dem siebten und letzten Grand Prix Event 2023 im November im KÖÖ7 in Wien der Wiener Oskar Charlesworth die Ranglistenführung. Nüßle liegt knapp dahinter auf Rang zwei, Stötzer schaffte mit seiner erstmaligen Semifinalqualifikation den Sprung unter die Top Ten.