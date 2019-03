„Wir haben die Scharte endgültig ausgewetzt“, strahlte Thomas Freudenthaler vom Stockerauer Billardsportklub. Denn er holte sich mit seinen Mannschaftskollegen beim großen Finalturnier in Wien den österreichischen Mannschaftsmeistertitel – ausgerechnet im Finale gegen Wiener Neustadt, gegen das man im Vorjahr noch hauchdünn und vor allem extrem unglücklich verloren hatte.

Aus den Vorrunden konnten sich neben den Stockerauern noch Melk, Wien-Mariahilf und eben Wiener Neustadt quali fizieren. „Wir haben natürlich damit spekuliert, wussten aber, wie schwer es werden würde“, meinte Freudenthaler. Die Auftaktpartie bestritten die Stockerauer Spieler Roland Schoklitsch, Kurt Mastny, Gerhard Kostistansky und Freudenthaler gegen die Gastgeber und gewannen glatt mit 6:2. Auch der „Angstgegner“ aus Melk war diesmal kein Problem (7:1).

Am letzten Tag galt es nun, gegen den Titelverteidiger zu be stehen – und das gelang eindrucksvoll, denn Wiener Neustadt wurde mit einem 8:0 vom Tisch gefegt. Die Lenaustädter konnten somit den Titel zurückgewinnen und sind jetzt wieder die stärkste Carambol-Mannschaft Österreichs. Als Belohnung gibt es jetzt noch den Donaupokal, eine Art Europapokal, der im Frühsommer in Tschechien stattfindet.

Dennoch ist nicht alles eitel Wonne bei den Stockerauer Billardsportlern. Freudenthaler klärt auf: „Wir kämpfen mit enormen Nachwuchsproblemen, kaum ein Junger kommt noch zum Billard. Und wenn, dann wollen alle Snooker spielen, weil sie es aus dem Fernsehen kennen.“ Er kennt auch den Grund dafür: „Früher gab es noch in jedem Cafe einen Billardtisch, das ist heute komplett anders. Wir sind da das beste Beispiel. Unser Vereinslokal in Stockerau ist ja ein ehe maliges Cafe, das aber schon längst zugesperrt hat. Nur wir sind geblieben.“