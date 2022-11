Gemischte Gefühle bei den UNIONvolleys

Werbung

AVL Women

Für die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn ging es am Samstag nach einer kurzen Unterbrechung mit dem nächsten Heimspiel in der Meisterschaft weiter. Der Gegner Sokol/Post war gut bekannt, stand der Rekordmeister den Weinviertlerinnen doch bereits in der Woche zuvor im Austrian Volley Cup gegenüber.

Im Vergleich dazu starteten die UNIONvolleys diesmal zwar besser ins Spiel, liefen aber dennoch von Beginn an einem Rückstand hinterher, den sie gegen die Favoritinnen nicht mehr aufholen konnten. So ging der erste Satz mit 25:17 klar an die Gäste. Im zweiten Satz zeigte die Mannschaft von Trainer Simon Tribelnig dann aber ihr Potenzial, forderte die Gegnerinnen und erarbeitete sich immer wieder einen Vorsprung. Dennoch entschied Sokol/Post den Satz mit 25:22 knapp für sich. „Den hätten wir eigentlich gewinnen müssen“, wusste Tribelnig. Im dritten Satz gab es für die Weinviertlerinnen dann wieder wenig zu holen, eine Aufholjagd zum Schluss bescherte ihnen immerhin 19 Punkte. So gewann Sokol/Post klar mit 3:0. „Es ist schade, dass wir den zweiten Satz nicht gewonnen haben, das wäre möglich gewesen. In Summe war es aber okay“, fasste der Trainer zusammen.

Leistungssteigerung war erkennbar

Tribelnig sah vor allem im Hinblick auf das Aufeinandertreffen in der Woche zuvor eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Da sind wir eigentlich in jedem Satz hinterhergelaufen, diesmal war das nicht so“, blickt er optimistisch auf die nächsten Aufgaben.

AVL Men 2

Auch die Herren der UNIONvolleys spielten am Samstag zu Hause gegen den UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach. Sie dominierten von Beginn an und entschieden den ersten Satz mit 25:20 für sich. In den letzten beiden Sätzen ließen sie die Mostviertler dann zwar näher herankommen, gewannen aber auch diese mit 25:21 und 25:22. „Da haben wir einfach mehr Eigenfehler gemacht“, meinte Diagonalangreifer Alexander Jirgal. So sei vor allem die Annahme der UNIONvolleys zwar das gesamte Spiel über auf sehr hohem Niveau gewesen, Jirgal sieht aber trotz des Sieges noch Verbesserungspotenzial: „Mit einem 3:0 kann man natürlich nie unzufrieden sein. Wir haben trotzdem noch einiges, wo wir uns steigern können, gerade, was die Angriffsquote angeht.“

Am Samstag steht für die Herren bereits das nächste Heimspiel an, dann geht es erstmals gegen die Roadrunners Wien.

1. Landesliga Damen

Für die zweite Damenmannschaft der UNIONvolleys stand in der ersten Landesliga am Samstag ebenfalls ein Heimspiel auf dem Programm. Das junge Team spielte gegen Groß-Siegharts und gewann mit 3:1. Die Sätze eins, drei und vier gingen dabei mit 25:19, 25:15 und 25:13 klar an die Weinviertlerinnen, lediglich im zweiten Satz mussten sie den Gästen mit 26:24 knapp den Vortritt lassen.