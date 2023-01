Schwieriger Auftakt für UNIONvolleys

Werbung

AVL Women

Für die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn startete das neue Jahr gleich mit einem schwierigen Spiel. Mit den Steelvolleys Linz/Steg war am Samstag der Tabellenführer in Korneuburg zu Gast. Dementsprechend gestaltete sich auch der Spielverlauf.

So mussten sich die Weinviertlerinnen im ersten Satz mit 14:25 geschlagen geben, wobei Trainer Simon Tribelnig betonte, dass die Leistung gegen den starken Gegner nicht schlecht gewesen sei, „wir haben einfach selbst ein bisschen viele Fehler gemacht“.

Im zweiten Satz präsentierte sich seine Mannschaft gut und verlor mit 18:25. Einige Fehler in der Annahme sorgten dann für ein klares Ergebnis im dritten Satz, der mit 11:25 an die Oberösterreicherinnen ging. Somit verloren die UNIONvolleys zwar klar mit 0:3, Tribelnig meinte aber: „Die Leistung war okay. Sie sind einfach deutlich besser als wir, dann verliert man halt auch so deutlich.“

AVL Men 2

Auch die Herren bekamen es zum Auftakt gleich mit dem Tabellenführer Supervolley OÖ/Wels/Steyr zu tun. Das Spiel entwickelte sich aber deutlich knapper als jenes der Damen. Den ersten Durchgang entschieden die Oberösterreicher mit 25:21 für sich, im zweiten Satz drehten die UNIONvolleys das Ergebnis zu ihren Gunsten. Da der dritte Satz mit 25:23 an die Gäste ging und sich die Weinviertler Satz Nummer vier mit 25:18 sicherten, fiel die Entscheidung im fünften Satz. In diesem hatten die Oberösterreicher mit 15:12 allerdings das bessere Ende für sich. „Ein, zwei Eigenfehler haben uns am Schluss das Spiel gekostet“, meinte Diagonalangreifer Alexander Jirgal. „Phasenweise waren wir dennoch besser. Die Leistung im Angriff und in der Annahme war auf jeden Fall besser als in den Spielen davor.“

1. Landesliga Damen

Die Landesliga-Damen der UNIONvolleys sorgten am Samstag schließlich für den einzigen Sieg. Sie spielten zu Hause gegen die Mannschaft aus der Südstadt. Dabei setzten sie sich nach knapp verlorenem ersten Satz mit 3:1 durch.