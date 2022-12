Teilnahme der UNIONvolleys bei Play-offs ist so gut wie fix

Werbung

Die UNIONvolleys Bisamberg/ Hollabrunn hatten am Samstag bei ihrer Weihnachtsfeier allen Grund zum Feiern. Doch alles der Reihe nach:

AVL Women

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle entwickelte sich im Spiel der ersten Damenmannschaft gegen Aufsteiger Purgstall. Als klare Favoritinnen ins Spiel gegangen, entwickelte sich im ersten Satz ein Schlagabtausch, aus dem sich die Weinviertlerinnen am Ende dank einer guten Leistung am Service mit 25:20 als Siegerinnen herauskristallisierten.

Den zweiten Satz entschieden sie klar mit 25:16 für sich. „Da hätte man dann eigentlich schon mit einem klaren Sieg rechnen können“, meinte Trainer Simon Tribelnig. Allerdings kam es anders, denn die UNIONvolleys konnten nicht mehr an diese Leistung anschließen. So mussten sie den dritten Satz mit 22:25 abgeben. „Der vierte Satz war zu einem großen Teil katastrophal“, so Tribelnig. Zwar holten sie am Ende noch auf und hätten den Satz für sich entscheiden können, die Gäste setzten sich aber mit 25:21 durch.

„Teilweise nicht strukturiert und ein bisschen chaotisch“

Damit ging es in den fünften und entscheidenden Satz, den Tribelnigs Team mit 15:12 für sich entschied. So feierten die UNIONvolleys einen 3:2-Sieg. Das Ticket für das Meister-Play-off ist ihnen damit beinahe nicht mehr zu nehmen. „Es war teilweise nicht ganz strukturiert und ein bisschen chaotisch. Aber in Summe haben wir gewonnen und sind wahrscheinlich im Play-off, das ist natürlich super“, fasste der Coach zusammen.

AVL Men 2

Die Herren starteten gegen die Steelvolleys Linz/Steg gut in die Partie. So gewannen sie die ersten beiden Sätze mit 25:22 und 25:14, lediglich im dritten Satz mussten sie den Oberösterreichern mit 13:25 klar den Vortritt lassen. Da sie den vierten Satz aber mit 27:25 für sich entschieden, feierten sie am Ende einen insgesamt ungefährdeten 3:1-Sieg.

„Wir haben das Spiel gut kontrolliert und waren eigentlich in jedem Satz besser. Leider hatten wir im dritten Satz eine nervige Schwächephase, wo gefühlt nichts funktioniert hat“, fasste Diagonalangreifer Alexander Jirgal zusammen. Insgesamt meinte er aber: „Wir sind zufrieden mit unserer Leistung, es war ein guter Abschluss.“

1. Landesliga Damen

Für den perfekten Abschluss vor der Weihnachtsfeier sorgte anschließend die zweite Mannschaft der Damen. Sie setzte sich in der Landesliga gegen Tabellenschlusslicht Wiener Neustadt klar mit 3:0 durch.