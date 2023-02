UNIONvolleys kämpften: Hitchcock hätte seine Freude damit gehabt

Werbung

AVL Men 2

Derbytime in St. Pölten am Samstagabend, die Herren der UNIONvolleys trafen auswärts auf den Tabellennachbar aus der Landeshauptstadt. Und wie es sich für ein echtes Derby gehört, war es von Anfang an ein Thriller, den Alfred Hitchcock nicht besser hätte schreiben können.

Dabei dominierten die Weinviertler im ersten Satz, sie lagen schnell mit zehn Punkten vorne und gewannen souverän. Auch im zweiten begann es gut, vor allem die St. Pöltner Außenspieler wurden neutralisiert. „Da dachte ich, wir gewinnen 3:0“, so Außenangreifer Alexander Jirgal. Doch plötzlich riss der Faden und die St. Pöltner kamen auf. Oder wie es Jirgal präziser ausdrückte: „Wir haben den Satz hergeschenkt.“

In den beiden Folgesätzen ging es hin und her, Volleyball vom Feinsten bekamen die Zuschauer in der Halle zu sehen. Somit musste ein Entscheidungssatz her, vor dem die Anspannung auf beiden Seiten greifbar war. Die Bisamberger bzw. Hollabrunner starteten nervös, lagen schnell 1:5 in Rückstand. Zwar kämpfte man sich zurück, doch am Ende stand ein 10:15 und Jubel auf St. Pöltner Seite. „Ein Wahnsinnsspiel, leider mit schlechtem Ausgang für uns, aber unzufrieden sind wir nicht mit der Leistung“, analysierte Jirgal.

Jetzt wartet noch das letzte Spiel des Grunddurchgangs zu Hause gegen Döbling, ehe die Play-offs starten. Wo geht es dort für die UNIONvolleys weiter? Während die ersten zwei Teams der Liga um den Aufstieg spielen, werden dahinter die Vereine auf den Rängen drei bis sechs um den Meistertitel der 2. Bundesliga spielen.

AVL Women

Weniger spannend ging es am Sonntagnachmittag in Graz zu, denn die Damen der UNIONvolleys standen gegen die Gastgeberinnen aus der steirischen Landeshauptstadt auf verlorenem Posten. Auch wenn die Leistung phasenweise – vor allem im zweiten Satz – ansehnlich war, gab es gegen den Tabellenzweiten beim 0:3 nicht viel zu holen.

Am kommenden Wochenende wird der Grunddurchgang abgeschlossen, für die Weinviertlerinnen mit dem Heimspiel gegen den Tabellennachbar Trofaiach/Eisenerz. Die Play-offs starten dann Anfang März. Zwei Viertelfinal paarungen stehen seit dem vergangenen Wochenende schon fest: Tabellenführer Linz-Steg trifft auf Bisamberg/Hollabrunn und Graz auf Trofaiach/ Eisenerz.