UNIONvolleys schrieben Vereinsgeschichte

Austrian Volley League Women

Große Erleichterung brachte den Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn das Auswärtsspiel gegen ASKÖ Volksbank Purgstall am Samstag. Bereits im Vorfeld der Partie war das Ziel gegen den Aufsteiger – und vermeintlichen Gegner um den Verbleib in der höchsten Spielklasse – ganz klar ein Sieg. Es war auch der erste Grunddurchgangssieg der Weinviertlerinnen seit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Im ersten Satz zeigten die Weinviertlerinnen dann auch ihre Klasse und gewannen diesen klar mit 25:16. Der zweite Satz verlief nicht mehr so eindeutig, die UNIONvolleys sicherten sich aber mit 25:23 knapp den Sieg. Im dritten Satz schlichen sich im Spiel der Mannschaft von Trainer Simon Tribelnig dann allerdings einige Eigenfehler ein, weshalb dieser mit 25:19 an die Purgstallerinnen ging. Im vierten Durchgang konnten die Weinviertlerinnen aber wieder an ihre Leistung aus dem ersten Satz anknüpfen und gewannen klar mit 25:14 – und feierten im zweiten Spiel der diesjährigen Meisterschaft ihren ersten Saisonsieg.

„Den ersten und vierten Satz haben wir zwar klar gewonnen, das Spiel war aber eigentlich schon relativ knapp“, fasste Tribelnig zusammen. So sei die Leistung seiner Mannschaft beim 1:3 gegen die TI-ROWA-Moser-volleys in der letzten Runde besser gewesen, „aber da hatten wir keinen Druck gehabt. Wir wollten diesmal unbedingt gewinnen“, meinte er.

2. Bundesliga Herren

Für die Herren der UNIONvolleys stand am Samstag das erste Saisonspiel auf dem Programm. Sie traten auswärts gegen die Steelvolleys ASKÖ Linz/ Steg an. Dabei entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Weinviertler den ersten Satz mit 28:26 knapp für sich entscheiden konnten.

„Wir sind recht nervös gestartet und haben viele Eigenfehler und Servicefehler gemacht“, meinte Zuspieler und Kapitän Sebastian Fluch. Der zweite Satz verlief dann mit 25:17 eindeutiger zugunsten der UNIONvolleys. Der dritte und vierte Satz endete jeweils mit 25:23, einmal für die Oberösterreicher und einmal für Fluch und Co. Damit entschied man das Spiel aber mit 3:1 für sich. „Man hat gut gesehen, woran wir bis zum nächsten Match noch arbeiten müssen.“