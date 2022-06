Strandfeeling zum Saisonabschluss für Handballer

Werbung

Nach zweijähriger Corona Pause konnte der Förderverein Handball Korneuburg als erster Veranstalter in dieser Saison wieder ein Beachhandball-Turnier austragen. Dieser Einladung sind nicht nur Damen-, Herren- und Jugendmannschaften aus den eigenen Reihen, sondern auch viele weitere aus Wien und Niederösterreich gerne gefolgt. Es war gleich zeitig der Saisonabschluss der erfolgreichen Bundesligaherren und WHA-Damen.

Traditionell gingen am Samstag auf den Beachplätzen in Bisamberg die Erwachsenen-Bewerbe über die Bühne. „Neben dem Sportlichen geht es beim Bachhandball vor allem auch um eine gehörige Portion Spaß, Gemeinschaft und Summer feeling“, berichtete Korneuburgs Pressereferentin Anna Wiesauer.

Auch Österreichs Meister schaute vorbei

Die besonderen Regeln bei dieser speziellen Handball-Disziplin laden Spieler zu trickreichen Kombinationen ein, und davon gab es für die zahlreichen Besuche viele zu bestaunen. 18 Damen- und Herren-Teams, darunter auch eines des frisch gebackenen österreichischen Meisters UHK Krems rund um Jakob Jochmann, traten in Gruppen- und K.o.-Spielen gegeneinander an. Das Damenfinale bestritten die Mannschaften des UHK Stockerau gegen „Die hüpfenden Stöcke“, siegreich blieben die UHC-Mädels.

Etwas überraschend gestaltete sich das Finale im Herrenbewerb zwischen dem Team rund um Peter Schildhammer und „Project Gold“. Die jungen Korneuburger Goldjäger konnten nicht zuletzt aufgrund ihrer ausgezeichneten und überragenden Zwei-Punkte-Techniken über das gesamte Turnier hinweg dominieren. Ehrengast am Sonntag, an dem die Jugendbewerbe stattfanden, war Nationalteamspielerin – und gebürtige Korneuburgerin – Johanna Reichert. Sie stand während und zwischen den Jugendspielen für Autogramme zur Verfügung und überreichte der Unter-11-Damenmannschaft ihre ersten Landesmeister-Medaillen. Auch sportlich wurde viel geboten, alle Altersklassen von der Unter-9 bis zur U15 waren vertreten.

Bei den Gemeinden angefangen: Alle halfen mit

„All das ginge nicht ohne unsere großartige Handballfamilie in Korneuburg. Veranstaltungen wie diese zeigen wieder deutlich, was das Vereinsleben ausmacht“, freute sich auch Bernhard Doppler, Vereinsobmann des Fördervereins Korneuburg. Auch die Gemeinden halfen mit: So ließ beispielsweise Bisambergs Bürgermeister Günter Trettenhahn die Lacken am Parkplatz vom freitägigen Gewitter auspumpen und Korneuburgs Stadtchef Christian Gepp stellte den Turnierleitungswagen zur Verfügung. „Alles in allem ein rundum gelungener Saisonabschluss“, freute sich auch Organisatorin Kathrin Lauter.