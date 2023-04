Nächster Meistertitel für Stockerauer „Eishackler“

Werbung

Mehr Drama geht nicht: Die Stock City Oilers aus Stockerau gewannen das alles entscheidende Finalspiel in der Wiener Elite Liga Ost in der Steffl-Arena gegen den EC Union Wien – nach mehrmaligem Rückstand – mit 5:4 und verteidigten damit den Titel aus dem Vorjahr. Es ist der zweite Meistertitel für Stockerau nach jenem der dritten Mannschaft in der NÖ Landesliga II.

Die Halle in Wien-Kagran war wieder mit vielen lautstarken gelb-blauen Fans aus Stockerau gefüllt. Beide Teams legten ohne Abtasten los, in einem intensiven ersten Drittel gab es aber nur einen Treffer, allerdings für die Wiener. Und im zweiten Abschnitt wurde es noch bitterer: Innerhalb weniger Minuten lagen die Stockerau mit 0:4 (!) in Rückstand.

Beim Stand von 0:4 begann die Aufholjagd

„Aber aufgegeben wird bei uns nur ein Brief“, verlor auch Obmann Christian Prerauer nicht den Glauben an seine Mannschaft. Cedric Irhuesogie eröffnete die Aufholjagd, angetrieben von den lautstarken Fans stand es nach 40 Minuten nur mehr 3:4. In den letzten 20 Minutend er Saison lief dann alles nach Wunsch:

Hinten hielt der gut spielenden Schlussmann Vladimir Oleksak den Laden dicht, vorne gelang Flügelstürmer Irhuesogie der Ausgleich, der die Halle toben ließ. 80 Sekunden vor dem regulären Spielende explodierte die Halle regelrecht: Stürmer Moritz Mölls traf zum Sieg. Auch wenn die Union dann noch versuchte, sich mit sechs Feldspielern in die Overtime zu retten, durfte Stockerau am Ende jubeln ...