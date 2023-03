Stock City Oilers siegen in Wien: Drittes Finale muss jetzt her

Werbung

Am Samstagabend waren die Stock City Oilers zu Gast in der Steffel-Arena beim Eishockeyclub Union Wien. Doch die Halle der Vienna Capitals strahlte diesmal nicht in Schwarz-Gelb-Rot, sondern in Blau-Gelb dank der vielen mitgereisten Stockerauer Fans.

Mit dem Rücken zur Wand mussten die Weinviertler in das zweite Spiel der Finalserie der Wiener Eliteliga Ost. Die Devise war klar: „Verlieren verboten!“ In einem ausgeglichenen Spiel durften die Stockerauer kurz vor Ende des ersten Drittels zum ersten Mal jubeln: Nach Pass vom Flügelstürmer Cedric Irhuesogie netzte sein Linienpartner Patrick Kern zur Führung ein.

Auch im zweiten Drittel ging es hin und her: Ein Unterzahltor von Paul Hochman war genauso zu sehen wie die eine oder andere starke Parade von Oilers-Goalie Vlademir Oleksak. Für die Vorentscheidung sorgte kurz vor Ende des Mittelabschnitts Irhuesogie: Nach Pass vom Kapitän Philipp Steiner brachte der Stürmer die Scheibe zum 4:1 im Tor unter.

Im Schlussdrittel ließen sich die Gäste nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und als Marcel Beer mit einem „Empty-Net-Goal“ für den 6:2-Endstand sorgte, kochte die Halle. Obmann Christian Prerauer war begeistert: „Hut ab vor unseren Fans, allein ihretwegen wollen wir Meister werden.“ Das dritte und finale Spiel findet voraussichtlich am kommenden Sonntag (12 Uhr) wieder in der Steffl-Arena statt.