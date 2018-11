Auch wenn es die Temperaturen nicht vermuten lassen, bereits am kommenden Wochenende beginnt die neue Saison im Eishockey des niederösterreichischen Landesverbandes. Die Stock City Oilers aus Stockerau nehmen heuer gleich mit drei Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Ab der Saison 2018/2019 wird die NÖELV-Landesliga wieder in zwei Ligen nach Spiel stärke der jeweiligen Vereine aufgeteilt. Für die „Einser“ geht’s darum, ihren Meistertitel aus dem Vorjahr zu verteidigen, wie Oskar Swoboda, der sport liche Leiter, verrät: „Wir sind heiß aufs Eis, haben fast denselben Kader, also wollen wir erneut ganz vorne mitspielen.“

Auch im Nachwuchs klappt es gut

Allerdings in einer arg dezimierten Liga: Da sich nämlich Ternitz und Krems zurückzogen, blieben ganz oben nur mehr vier Teams übrig. Dennoch war für Swoboda die neue Einteilung ein Muss, „denn das Leistungsgefälle zwischen den einzelnen Vereinen war einfach zu hoch. Da hat es viele Ergebnisse im zweistelligen Bereich gegeben, das ist nicht wirklich sinnvoll.“ Angedacht ist deshalb, in Zukunft wieder mit dem Wiener Verband zusammenzugehen, was in der Vergangenheit schon einmal passiert ist.

Für die „Zweier“, die mit vier anderen Vereinen in der Landesliga II spielen, geht es darum, sich „gut zu präsentieren“, so Swoboda. Die Stockerauer stellen mit den Senioren sogar noch eine dritte Mannschaft, was einzigartig bei den NÖ Vereinen ist.

Im Nachwuchs klappt es übrigens auch gut: Seit diesem Herbst haben die Stock City Oilers ein neues Projekt für Kindergartenkinder, wo es darum geht, die Kleinen mit dem Schlittschuhlaufen in Berührung zu bringen. „Das ist für mich bzw. uns eine Herzens angelegenheit“, betont Swoboda. Er ist zudem grundsätzlich zufrieden mit der Infrastruktur und Unterstützung seitens der Gemeinde: „Das passt schon, und dass wir hier in Stockerau eine neue Eishalle bekommen, ist ohnehin utopisch.“