Stockerau zum ersten Mal mit drei Teams am Start

Das milde Herbstwetter freut fast ganz Österreich. Nur die heimische Eishockeyszene würde sich etwas kältere Temperaturen wünschen, so wie die Stock City Oilers aus Stockerau. Offiziell wäre das erste Saisonheimspiel in der Lenaustadt am kommenden Samstag gewesen, witterungsbedingt musste es aber nach Wien verschoben werden. Bis zur offiziellen Eröffnung der Stockerauer Kunsteisbahn am 20. November soll aber alles bereit sein.

Meisterschaft wird trotzdem schon gespielt, allerdings, wie gesagt, auswärts. Heuer gibt es übrigens ein Novum: Erstmals gehen drei Stockerauer Teams in drei unterschiedlichen Ligen an den Start. Wir haben den großen Überblick zum Saisonbeginn.

Kampfmannschaft I

Die Stock City Oilers nehmen wieder an der Wiener Elite Liga Ost teil, die nun offiziell „Jakumi Eishockey Liga A“ heißt und die höchste ausgeschriebene Liga für Wien und Niederösterreich ist. Stockerau geht dabei als Titelverteidiger an den Start, und genau das ist laut Obmann Christian Prerauer wieder das Ziel.

Der Auftakt verlief zwiegespalten: Zweimal traf man in nur einer Woche in der Steffl-Arena Wien auf den Traditionsverein KSV Flowers. Beim ersten Duell gab es einen 6:5-Sieg, beim zweiten am vergangenen Sonntag allerdings eine 7:9-Niederlage – für Prerauer ein Beweis, dass die Liga heuer „extrem ausgeglichen und eng ist“.

Zwei Spieler sind neu: Lukas Weinhappl von den Junior Caps und Alexander Schulter von der Union verstärken den Kader. Trainer ist weiter Herbert Dolecek.

Kampfmannschaft II

Die „Zweier“ spielen in der höchsten Spielklasse mit rein niederösterreichischen Teams, der NÖ Landesliga I, und wollen dort vor allem ihren Talenten aus der starken Unter-17 eine Plattform geben, um im Erwachsenen-Eishockey erste Erfahrungen zu sammeln. Christian Hauser hat aus gesundheitlichen Gründen das Traineramt zurückgelegt, sein Nachfolger ist Sebastian Masaryk. Als langjähriger Spieler gehört er seit Jahren zu den Oilers, und über den Sommer hat er sich als Coach der U19-Inlinehockey-Mannschaft beweisen können.

In der Vorbereitung konnte die blutjunge Mannschaft schon überzeugen. Saisonstart wäre ebenfalls am Wochenende zu Hause gegen Ternitz gewesen, doch das lässt das Wetter nicht zu. Nächster Versuch ist somit der Freitag, 19. November, gegen die Amstettner Wölfe.

Kampfmannschaft III

Die „Dreier“ nehmen an der neu gegründeten NÖ Landesliga II teil, einer Non-Hitting-Liga, das heißt, es wird nach den gültigen Regeln des Dameneishockeys gespielt. Die Coaches werden Benjamin Lehner für den Trainingsbetrieb und Günter Schneider für die Spiele sein.

Mit Krems und Zwettl steigen zwei Vereine mit langer Tradition wieder in einen offiziellen Spielbetrieb des Verbands ein. Mit den Eisbrechern aus Klosterneuburg und den Wild Hogs aus Hollabrunn begrüßt man zudem zwei Teams, die erstmals an einer NÖELV- Meisterschaft im Kampfmannschaftsbereich teilnehmen. Los geht’s hier am Sonntag, 20. November, mit einem Auswärtsspiel beim Kremser Eislaufverein.