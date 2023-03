Stockerauer Aufholjagd blieb unbelohnt

Werbung

Mehr Drama geht nicht – so lässt sich das erste Finalspiel der Wiener Elite Liga Ost am vergangenen Samstag in der Steffl-Arena in Wien-Kagran zwischen den Stock City Oilers und dem Union EC Wien zusammenfassen. Ein Happy-End gab es aber nicht für die Stockerauer, man verlor mit 4:5 nach Verlängerung.

Ex-Teamspieler zeigte seine Extraklasse

Danach, dass es die Lenaustädter überhaupt bis dorthin schaffen würden, sah es aber lange Zeit nicht aus. Denn die Wiener – angeführt von Ex-Profi und Ex-Teamspieler Patrick Harand – legten los wie die Feuerwehr, nach den ersten 20 Minuten stand es schon 3:0. „Da gab es bei uns schon lange Gesichter“, erinnert sich Obmann Christian Prerauer. Auch die vielen mitgereisten Fans aus der Lenaustadt, welche für Stimmung auf den Tribünen sorgten, waren ein wenig konsterniert. Doch es wurde besser: Cedric Irhuesogie verkürzte rasch und man kam zu weiteren guten Chancen.

Als die Weinviertler jedoch den vierten Gegentreffer kassierten, schaute es nicht mehr gut aus. Um jeden Meter Eis wurde danach gekämpft, und nach 54 Minuten stand es 4:4. Somit ging es in die Overtime, wo der Union EC das bessere Ende für sich hatte – und Harand entscheidenden Anteil am Siegtor. Dennoch war Prerauer nicht unzufrieden: „Es ist noch alles offen und die Burschen haben gesehen, was nötig ist, um zu punkten.“ Das Rückspiel findet am kommenden Samstag um 19.05 Uhr wieder in der Steffl-Arena statt. Gespielt wird im Champions-League-Modus, das heißt, nach 60 Minuten und/oder einer etwaigen Verlängerung steht der Meister fest.