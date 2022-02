Zwangspause hat endlich ein Ende für Stockerauer

Paradox – das beschrieb die Situation bei den Stock City Oilers aus Stockerau am besten in den letzten Wochen. Denn während die erste Mannschaft wartete, die Meisterschaft in der Regionalliga Ost – gemeinsam mit Wien – fortzusetzen, spielt die Zweite schon seit knapp anderthalb Wochen wieder in der NÖ Landesliga.

Viele Fragezeichen: Oilers-Obmann Christian Prerauer. Foto: privat

Erst vergangenes Wochenende kam die Erlösung, am Freitag geht es mit der Regionalliga weiter – allerdings in arg abgespeckter Form, denn zwei der fünf Teams zogen sich zurück, womit drei Vereine in der Wertung bleiben und zwei Spiele für die Oilers noch ausständig sind. „Besser als gar nichts“, bringt es Oilers-Obmann Christian Prerauer auf den Punkt. Ursprünglich wurde die Regionalliga im Dezember wegen des vierten Lockdowns unterbrochen, und danach sorgte die mittlerweile gekippte 25-Mann-Regel für eine Zwangspause.

„Wenigstens gibt es jetzt eine Entscheidung, denn es gibt einfach kein gutes Bild ab, wenn unsere Erste pausieren muss, während alle anderen Mannschaften spielen“, seufzt Prerauer. Recht hat er, denn die Stock City Oilers II bestritten am Freitag bereits ihr zweites Spiel im Jahr 2022. Nach dem 4:2-Sieg auswärts gegen die EHC Raptors Eisenstadt gab es am Samstag in Stockerau gegen den Tabellenführer, die Eis wölfe aus Ternitz, in einem hochdramatischen Spiel ein knappe 3:4-Niederlage nach 3:1- Führung.

Der Kapitän musste ins Krankenhaus

Positiv war, dass David Rivero Guillen sein erstes Tor im Oilers-Dress erzielen konnte, negativ, dass Coach Christian Hauser nach einem unglücklichen Zusammenstoß auch noch Verteidiger Florian Kautz vorgeben musste. Der Stockerauer Kapitän musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. „Nach einem heroischen Kampf ging uns ersatzgeschwächt ein wenig die Luft aus, aber ich bin stolz auf die Burschen“, resümierte Prerauer.

Die dritte Mannschaft, eine reine Hobbytruppe, absolvierte am Samstag ein Freundschaftsspiel auf der neu renovierten Hollabrunner Kunsteisbahn gegen die dort beheimateten ESV Wild Hogs. Für diese ist die Meisterschaft ebenfalls in der Schwebe, da sie – erraten – in Wien spielen, in der dortigen 3. Klasse. Für die Gäste aus der Lenaustadt setzte es dabei eine 0:7-Abfuhr.