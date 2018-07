Mit einem sensationellen Auftritt bei den Cheerleading-Europameisterschaften in Helsinki beendeten die Premium Dancers aus Wien mit den beiden Athletinnen Sara Edelbauer aus Stockerau und Saskia Tomek aus Eggendorf sowie der Stockerauer Cheftrainerin Eva Lojka eine erfolgreiche Saison.

In der der Kategorie Senior Freestyle Pom belegte man im Kreis der Besten Europas den starken 14. Platz. „Erneut eine Top-Platzierung, wir sind stolz zu den besten Teams Europas zu zählen“, strahlte Lojka.

„Es war einfach ein unbeschreiblich tolles Gefühl, hier tanzen zu können.“ Saskia Tomek aus Eggendorf war nach dem Auf-tritt bei der EM sprachlos.

Es waren ganz generell erfolgreiche Wettkämpfe für Rot-Weiß-Rot, so ging beispielsweise der EM-Titel in der Kategorie Performance Cheer Pom an das Wiener Team der Milleniumdancers. Auch die beiden Bezirks-Asse waren überglücklich: „Wir haben einen starken Durchgang gehabt und konnten alle Korrekturen aus dem Training der letzten Wochen um setzen. Ich bin stolz auf unsere Leistung“, meinte Edelbauer. Ähnlich sah es Tomek: „Es war toll, wieder bei einer EM dabei zu sein und auch zum ersten Mal Helsinki zu besuchen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Es war einfach ein unbeschreiblich tolles Gefühl, hier tanzen zu können.“

Dabei waren Lojka und ihre Trainerkolleginnen nicht nur in der Halle im Einsatz. „Wir mussten uns um alles kümmern, hatten ja auch noch Minderjährige im Team. Das war ein Rund-um-die Uhr-Job (lacht).“

Was Lojka und Co. besonders freut, ist die Tatsache, dass Europa im Vergleich zu den Weltmächten wie den USA immer mehr aufholt. Nach einer wohlverdienten Sommerpause geht es für Lojka, die zwei Wein viertlerinnen und dem Rest des Teams der Premium Dancers dann wieder ab September weiter. Nächstes Ziel? Die EM 2019 in St. Petersburg.