Hunderte Fans bei „Masters of Dirt“-Spektakel in Korneuburg

Am vergangenen Samstag lockte der alljährliche „Sick X Masters of Dirt Warehouse Sale“ zahlreiche Action- und Sportfans und Superstar Fabio Wibmer nach Korneuburg, genauer gesagt auf dem Gelände des Business Park K01.

Bei strahlendem Sonnenschein präsentierte sich das Event als Highlight für alle Anwesenden. Die „Masters of Dirt“- Stars Daniel und Elias Ruso, Philipp Schuster, Dorian Macher, Tobi Merz und Sammy Fernbach, zeigten in zwei Live-Trainingssessions, was im Extremsport auf BMX und Mountainbike möglich ist und gaben einen kleinen Vorgeschmack auf die Masters of Dirt Tour 2024. Insbesondere Dorian Machers „Double Backflip“ zog die Blicke aller auf sich und sorgte für staunende Gesichter.

„M.o.D“-Chef Georgie Fechter und Clemens Kaudela führten, mit einer guten Portion an Schmäh und Motivation für die zahlreich anwesenden Kids als Moderatoren durch das Programm Neben atemberaubenden Stunts war auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. DJ Mosaken lieferte den passenden „M.O.D Sound“, während die Gäste sich an BBQ und erfrischenden Drinks labten. Ein besonderer Höhepunkt war der Special Guest Fabio Wibmer, der geduldig Hunderte Autogramme für begeisterte Fans signierte.

Dieser Abverkauf hatte allerdings auch einen wehmütigen Beigeschmack: Es war der letzte im alten Warehouse. Denn „Masters of Dirt“ startet in der kommenden Woche mit dem Bau eines neuen Lagers und Büros. Bürgermeister Christian Gepp, Musikstar Bernhard Speer und rund 800 weitere Besucher wollten sich dieses einzigartige Spektakel nicht entgehen lassen und zeigten sich beeindruckt von der gebotenen Show.