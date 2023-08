Internet-Star schaut in Korneuburg vorbei

Am kommenden Samstag lädt „Masters of Dirt“-Mastermind Georg Fechter zum bereits tra-ditionellen „Warehouse Sale“ in die Halle L Süd des K01 Business Park in Korneuburg (Anm: Industriestraße 7). Und diesmal gibt es eine besondere Überraschung:

Nicht nur die „Masters of Dirt “-Stars Daniel und Elias Ruso sowie Philipp Schuster werden anwesend sein und die Fans mit einer kleinen Freestyle Show begeistern, sondern auch der Osttiroler Zweiradking Fabio Wibmer, dessen Videos im Internet über eine Milliarde Fans erreichen.

Seine Merchandisingprodukte unter der Marke „Sick“ werden ja von Korneuburg aus in alle Welt versandt. „Wir werden nicht nur die neuen Kollektionen präsentieren, sondern haben auch viele Rabatte auf laufende Produkte – und mit Fabio einen Star zum Anfassen“, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Für coole Musik sorgt DJ Mosaken, für Snacks und Drinks ist auch gesorgt. Los geht's um 13 Uhr, Ende der Veranstaltung um 19 Uhr!