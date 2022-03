Verrückt! Einmal die „Streif“ hinauf

„Dafür musst du ein bisschen verrückt sein“, bringt es der Stettner Rene Kun auf den Punkt. Er spricht von seiner Teilnahme am „Vertical Up“-Event in Kitzbühel. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Original-Weltcup-Abfahrt, die berühmt-berüchtigte „Streif“, vertikal so schnell wie möglich zu bezwingen – und das Spannende ist, dass es keine Regeln gibt bzw. freie Materialwahl herrscht, solange alles aus eigener Kraft angetrieben wird.

Start war dabei in Dunkelheit um 18.30 Uhr, die Streckenlänge betrug 3,312 Kilometer und 860 Höhenmeter. Kun, der bereits zum fünfte Mal daran teilnahm, finishte diesmal in 1:02:14,5 Stunden und belegte Rang 159 von knapp 300 Teilnehmern. Zum Vergleich: Sieger Christian Hoffmann benötigte dafür 33:18,5 Minuten.

Überholmanöver in der „Mausefalle“ begeisterte

„Nicht meine Bestzeit, aber in Ordnung“, resümierte Kun, dessen Highlight übrigens die „Mausefalle“ ist: „Dort ist es enorm steil, da habe ich unter dem Applaus der Fans sogar ein paar Läufer überholen können.“ Dass dies auf der eisigen und schneebedeckten Strecke aber nicht ungefährlich ist, bewies ein Ausrutscher, bei dem sich Kun einen Schnitt am Knie zuzog.