Zum zweiten Mal die „Hölle“ bezwungen

Glauben Sie, dass es gesund ist, bei 45 Grad zu laufen und dabei Halluzinationen zu bekommen? Wahrscheinlich nicht. Für den 51-jährigen Enzersfelder Christian Magadits war das aber kein Grund, heuer nicht zum zweiten Mal beim Badwater Ultramarathon, dem härtesten Lauf der Welt (Erklärung siehe Infobox), teilzunehmen.

Wie 2019 finishte der Weinviertler; diesmal in 34:51 Stunden, er belegte damit im internationalen Starterfeld Platz 19. Nach seiner Rückkehr sprach Magadits mit der NÖN über ...

... die gute Vorbereitung

„Ich habe in den letzten drei Monaten 1.500 Kilometer abgespult. Auch die Anreise hat wunderbar funktioniert, also die Stimmung war schon gut.“

... die Startphase

„Ich wurde in die letzte Startwelle gesetzt, die gleichzeitig die stärkste war. Anfänglich lief es gut, obwohl es 46 Grad hatte. Nur ab Kilometer 35 habe ich dann Probleme bekommen. Mein Kopf war kalt, die Beine dafür heiß, weshalb ich Wadenwickel bekommen habe. Ich musste mich immer wieder im Auto kurz hinlegen und ständig mit Eis gekühlt werden.“

... die positive Wende

„Aber auf einmal ging es wieder, weshalb wir auch das Zeitlimit geschafft haben. Wenn nicht, hätte man mich aus dem Bewerb genommen. Aber dann gab es schon die nächsten Probleme.“

... die unerträgliche Hitze

„Es war wie in der Hölle. Ich war teilweise so dehydriert, das mein Mund vor Trockenheit zusammengepickt ist. Es war insgesamt um zehn Grad heißer als 2019, das hat man gemerkt. Aber jammern hilft nichts, die Amerikaner haben treffend gesagt: Ihr habt dafür bezahlt.“

... die Halluzinationen

„Plötzlich sah ich Dinge, die es nicht gab, aber glasklar. Wie eine Klapperschlange zum Beispiel. Aber das kannte ich schon vom letzten Mal, also es hat mich zumindest nicht wirklich geschockt.“

... die furiose Schlussphase

„Je länger es ging, desto besser ging es mir. Ich war deutlich schneller als vor drei Jahren und im Ziel war es eine enorme Erleichterung und Freude.“

... die Tage danach

„Eigentlich ging es mir gut, ich hätte wieder laufen können (lacht). Was mich am meisten gefreut hat, waren die vielen Glückwünsche und Gratula tionen von so vielen Leuten. Das macht einen schon stolz.“