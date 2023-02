Beatrice Kudlacek: „Niederlagen wie diese nerven einfach nur“

Werbung

Der Salzburger Fechtverband startete den Versuch, an einem Wochenende in jeder Altersklasse Ranglisten turniere im Florett abzuhalten, sprich zehn Wettkämpfe in zwei Tagen. So machte sich auch die Fechtgilde Stockerau mit sieben Fechtern auf den Weg.

Die größte Hoffnung auf einen Podiumsplatz lag dabei im Damenflorett. In der allgemeinen Klasse waren Beatrice Kudlacek und Petra Steinböck-Kudlacek am Start. Steinböck-Kudlacek erreichte Rang acht, höher waren die An sprüche von Kudlacek. Für sie war der Bewerb „in Ordnung“, zufrieden war sie aber nicht. Schon die Vorrunde und das Viertelfinale liefen holprig, im Semifinale unterlag die 23-Jährige etwas überraschend ihrer Trainingspartnerin Maria Kränkl aus Mödling. „Es war einfach un nötig, nichts hat funktioniert. Niederlagen wie diese nerven einfach nur.“ Dass sie durch Rang drei bei diesem Turnier auf Platz zwei der österreichischen Rangliste klettern konnte, war ein schwacher Trost.

Erster Sieg für mögliche Kudlacek-Nachfolgerin

In der Jugend C stellte die Fechtgilde mit Valerie Koller ebenfalls eine Mitfavoritin bei österreichischen Turnieren. In den elf Gefechten der Vorrunde verzeichnete sie zehn Siege, als Zweite nach den Vorrunden ging sie in die Direktausscheidung.

Nach einem Freilos und drei weiteren Siegen stand die 14-Jährige im Finale der Kärntnerin Zoe Hoinig gegenüber. In der Vorrunde noch Verliererin, lief es im Kampf um den Sieg deutlich besser und Koller stand erstmals bei einem österreichischen Ranglistenturnier ganz oben auf dem Podium.