Ein Medaillenregen für Fechtgilde Stockerau

Bevor es für die Fechter der Fechtgilde Stockerau in die Sommerferien ging, standen in der letzten Juniwoche noch die NÖ Landesmeisterschaften der Junioren und der allgemeinen Klasse in Krems sowie die österreichischen Meisterschaften der Jugend in Vöcklabruck (OÖ) auf dem Programm. Und die beiden Wettkämpfe bescherten einen wahren Medaillenregen.

In Krems war die Fechtgilde durch Raphael Kudlacek und Philipp Ehrenhöfer bei den Herren sowie Beatrice Kudlacek, Johanna Sommer und Mariia Kudryk bei den Damen vertreten. Alle nahmen sowohl am Florett- als auch am Degenbewerb teil. Am Ende gab es in der allgemeinen Klasse Gold im Damenflorett für Beatrice Kudlacek, im Degen für Mariia Kudryk, Silber im Florett für Johanna Sommer, im Degen für Beatrice Kudlacek sowie Bronze im Degen für Johanna Sommer, im Florett für Raphael Kudlacek sowie für Philipp Ehrenhöfer, der auch im Degen die Bronzemedaille erreichte.

Bei den Junioren ging Gold im Florett an Raphael Kudlacek, im Degen an Philipp Ehrenhöfer sowie Mariia Kudryk. Die Silbermedaillen von Philipp Ehrenhöfer im Florett und Raphael Kudlacek rundeten den erfolgreichen Tag ab.

Traditionsgemäß wird die Fechtsaison mit den österreichischen Jugendmeisterschaften in Vöcklabruck abgeschlossen. Für Stockerau war heuer nur Valerie Koller am Start, sie beendete ihre erste Fechtsaison dann aber auch gleich mit zwei Medaillen. Im Einzel scheiterte sie erst im Semifinale knapp und sicherte sich die Bronzemedaille, mit der Mannschaft NÖ2 holte Koller Silber im Mannschaftsbewerb.