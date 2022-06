EM mit würdigem Ende für Beatrice Kudlacek

Werbung

Zum Abschluss ihrer Juniorenkarriere nahm Beatrice Kudlacek von der Fechtgilde Stockerau an der Unter-23-Europameisterschaften in Tallin teil. Nach einer sehr guten Vorrunde gab es in der Direktausscheidung allerdings eine knappe Niederlage gegen die Deutsche Carlotta Morandi und somit den 19. Gesamtrang in Estland.

Kudlacek zog danach eine zwiespältige Bilanz: „Es war eine wirklich starke Vorrunde mit guten Gefechten und Siegen gegen echte Topleute. Nur bei einer EM sind einfach keine schwachen Fechterinnen dabei. Gegen Morandi hätte ich an diesem Tag aber wahrscheinlich noch zehnmal fechten können und es hätte nicht geklappt. So etwas gibt es einfach.“

Versöhnlicher Abschluss im Teambewerb

Mit ihren letzten Titelkämpfen in den Nachwuchsklassen konnte die Stockerauerin dennoch zufrieden sein, im abschließenden Florettmannschaftsbewerb gab es Platz sechs für das österreichische Damenteam.

Neben Kudlacek waren aber auch fast alle anderen Turnierfechter der Fechtgilde im Einsatz: zum einen im BSZ Südstadt bei den NÖ Jugend- und Kadettenmeisterschaften und zum anderen beim 11. Wiener Fechtmarathon. Bei den Landesmeisterschaften holte sich Valerie Koller Gold im Damenflorett der Jugend C. Ebenfalls in der Jugend C gab es Silber durch Kilian Raslagg. bei den Herren. Weitere Medaillen gab es bei den Kadetten: Silber im Degen für Mariia Kudryk, Bronze für Mona Buchinger und Alexander Entler im Florett.

Satte 25 Gefechte in nur einem Tag

Beim Marathonturnier erreichten alle drei Stockerauer Starter die Runde der besten 16. Hier wurde nochmals jeder gegen jeden gefochten, und so kamen alle an diesem Tag zu 25 Gefechten (bei einem „normalen“ Fechtturnier sind es meist maximal zehn bis zwölf Gefechte). Dementsprechend kräfteraubend, aber auch erfolgreich war dieses Turnier: Johanna Sommer wurde Zweite bei den Damen, Petra Steinböck-Kudlacek Dritte, Raphael Kudlacek Zweiter bei den Junioren. Im Degenbewerb gab es überdies noch den Sieg in der Kadettenwertung (U17) für Kudryk.