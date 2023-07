Zugestochen! Drei Medaillen für Stockerauer Nachwuchsfechter

Am vergangenen Wochenende wurde die österreichische Fechtsaison traditionell mit den Jugendmeisterschaften in Vöcklabruck abgeschlossen. Die Fechtgilde Stockerau war mit drei Fechterinnen am Start und legte einmal mehr eine Talentprobe ab:

In der Jugend B (Anm.: Altersklasse U14) waren dies Ava Esterhazy und Valerie Koller. Das Turnier lief für beide recht gut. Esterhazy kam bis ins Viertelfinale, Koller überwand dort dieses Mal ihre Wiener Gegnerin Maylan Krejc vom Unionfechtclub. Somit war ihr die Bronzemedaille sicher. Im anschließenden Semifinale konnte sie dann aber nicht mehr antreten, weil der Bewerb in ihrer eigentlichen Altersklasse (Jugend C/ U12) bereits begann.

In diesem vertrat sie zusammen mit Lilli Plattner die Fechtgilde. Beide kamen hervorragend in das Turnier und gewannen alle ihre Vorrundengefechte, womit sie als Nummer zwei bzw. drei in die Direktausscheidung einsteigen konnten. Nach einem Freilos im Achtelfinale gewannen beide ihre Viertelfinalbegegnungen und trafen somit im Semifinale aufeinander. Hier besiegte Koller ihre Vereinskollegin und stand somit im Finale, während Plattner mit ihrer Bronzemedaille zufrieden sein konnte.

Die Favoritenrolle lag Koller nicht

Das Finale verlief dann nicht ganz nach Wunsch und die Stockerauerin verlor als Favoritin gegen die Klagenfurterin Marie Sophie Stabentheiner. „ Auch wenn sie mit zwei Medaillen an diesem Tag natürlich zufrieden sein konnten, fühlte es sich zusammengefasst als eine gewonnene Bronzemedaille in der Jugend B, aber eine verlorene Goldmedaille in der Jugend C an“, resümierte Oliver Kudlacek, der „Chef“ der Stockerauer Fechtgilde. Immerhin konnte sie sich übe den Gesamtsieg in der österreichischen Rangliste freuen.

Die drei Stockerauerinnen traten dann noch als eine der beiden Niederösterreichischen Mannschaften im Mannschaftsbewerb an. Auch hier verlief es nicht ganz glücklich: Gegen Kärnten setzte es denkbar knapp eine 41:412 Niederlage im Semifinale und gegen Salzburg eine 38:45 Niederlage im kleinen Finale, wodurch nur Blech herausschaute. Doppelt schmerzte, dass Koller im letzten Gefecht ihrer Klagenfurter Finalgegnerin aus dem Einzel in drei Minuten Kampfzeit ein 11:2 abrang. „Im falschen Bewerb“, seufzte Kudlacek.

Fechter bieten Ferienbetreuung an

Damit ging eine recht erfolgreiche Saison für die Stockerauer Fechterinnen und Fechter zu Ende. Neben den drei Medaillen bei diesen österreichischen Meisterschaften gab es ein paar Wochen zuvor auch dreimal Bronze bei den NÖ Landesmeisterschaften durch Koller, Esterhazy und Philipp Ehrenhöfer. Der Fechtsport macht nun Pause, in der Woche vom 10. bis zum 14 Juli sowie vom 21. bis 25. August bietet die Fechtgilde Stockerau aber wieder Ferienbetreuung für Kinder an. Interessierte können sich noch unter fechtgilde@hotmail.com anmelden.