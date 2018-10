Ende Oktober fand in Linz das internationale „Viktor Artemtschuk Memorial“-Fechtturnier statt. Die Fechtgilde Stockerau war bei diesem Turnier mit Raphael Kudlacek im Herren florett sowie Beatrice Kudlacek und Johanna Sommer im Damenflorett in der Altersklasse U20 vertreten.

Raphael Kudlacek und Sommer zeigten zwar gute Gefechte im starken Teilnehmerfeld, dennoch war nach der ersten bzw. zweiten Vor runde Schluss. Bei Beatrice, seit Oktober beim Heeressport, waren die Ziele natürlich höhergesteckt. Sie gewann in beiden Vorrunden alle ihre Gefechte und stieg als Nummer eins in die Direktausscheidung ein. Dort war sie weiter souverän, ehe das Halbfinale gegen Landsfrau Florentine Rom zur Nagelprobe wurde: Nach einem 10:14-Rückstand eine Minute vor Schluss des Gefechts bewies Kudlacek einmal mehr, dass sie unter Druck zu Gewaltleistungen fähig ist. Drei Sekunden vor Schluss gelang der Ausgleich und in der Verlängerung der Sieg zum 15:14. Derart vollgepumpt mit Selbstvertrauen war das Finale dann eine klare Sache für das Top- Talent aus der Lenaustadt.

„Das war ganz wichtig für mich, in meinem letzten Jahr in der U20-Klasse hier noch einmal zu gewinnen. In jedem Jahr gab es für die Siegerin eine Linzer Torte, nur nicht bei meinem Sieg 2016. Dieses Mal gab es wieder eine.“ In den nächsten Wochen geht es weiter zu Turnieren in Deutschland und England, wo auch die Quali für die EM und WM 2019 beginnt.