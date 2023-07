Drei Weinviertler Kickerinnen im EM-Einsatz

Endlich ging es los! Am vergangenen Samstag reiste das U19 Frauen-Nationalteam zur UEFA Women´s Under 19 EURO 2023 nach Belgien, drei Tage später, am Dienstagabend findet bereits das erste Gruppenspiel gegen Deutschland statt. Die rot-weiß-rote Auswahl wird auch von drei Kickerinnen verstärkt, die ihre Karriere im Bezirk Korneuburg begannen bzw. von dort stammen:

Da wäre zum einen die 18-jährige Torfrau Christina Schönwetter, die aus Leobendorf kommt, ihre ersten fußballerischen Schritte in Leitzersdorf und beim LAZ Stockerau machte, ehe sie in die Steiermark zu Sturm Graz wechselte. Jetzt nähert sie sich wieder ihrer Heimat an und dockte vor Kurzem bei Bundesligist Vienna FC (Anm.: die NÖN berichtete) an. Sie matchte sich um die Nummer eins im österreichischen Tor mit einer weiteren Weinviertlerin.

Diese heißt Larissa Rusek, ist ebenfalls 18 Jahre alt und entstammt dem Nachwuchs des SV Gerasdorf/Stammersdorf. Sie war von Teamchef Hannes Spilka als Zweier-Torfrau hinter Mariella El Sharif geplant und konnte den Auftakt kaum erwarten: „Solche Momente erlebt man nicht oft in seinem Leben. Wir freuen uns extrem auf die Challenge und die ganzen neuen Eindrücke und sind zuversichtlich, dass wir trotz unserer Underdog-Rolle den ein oder anderen Gegner überraschen können und Österreich gut vertreten werden.“

Die Dritte im Bunde der Korneuburger Kickerinnen ist im Angriff zu finden und heißt Lainie Fuchs. Sie entstammt ebenfalls der Gerasdorfer Nachwuchsarbeit und spielte bis diese Saison beim SKN St. Pölten.

Fuchs wird Panther statt Wölfin

Jetzt wechselt die 19-Jährige aber in die USA, zum College-Team der University of Pittsburgh, den so genannten Panthers. Auf die EM freut sich Fuchs aber noch: „Die Vorfreude war riesig. Wir wollen rausholen was geht, und können hoffentlich für die ein oder andere Überraschung sorgen.“