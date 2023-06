Comeback des Stockerauer Fussball Festivals

„Von Stockerauern für Stockerauer“ - so lautete seit jeher das Motto des Stockerauer Fussball Festivals, dass am Samstag, den 1. Juli, zum dritten Mal stattfindet - zum ersten Mal wieder seit 2019. Organisiert wird es erneut von Bayerl und seinem Verein „Move - Gemeinsam Bewegen“. Den ganzen Tag lang steht der Fußball in all seinen Facetten im Stadion Alte Au im Mittelpunkt:

Los geht's um 9.30 Uhr mit einem Nachwuchsfußballtraining mit Ex-Profi und Ex-Nationalteamspieler Andreas Dober, der danach auch für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen wird. Ab 12 Uhr findet das Kleinfeldturnier für Stockerauer Betriebe statt. „Wir haben 16 Plätze und die waren schnell voll. Uns haben sogar Unternehmen aus Wien angefragt, ob sie mitmachen können, weil das Feebdack so toll war“, freute sich Bayerl.

Das ganze Event stellt sich in den Dienst der guten Sachen

Um 15 Uhr gibt es eine Show der Gymnatics Academy Stockerau, ab 18. 30 Uhr noch ein Inklusionsmatch von Dynamo L.O.S gegen den SV Göllersdorf. Abgerundet wird das ganze mit der Siegerehrung und einer Tombolaverlosung ab 18.50 Uhr, deren ganzer Reinerlös der Behindertenhilfe im Bezirk Korneuburg zugute kommt. „Da sollte jeder mitmachen, wir haben tolle Preise im Wert von über 6.000 Euro“, erzählt Bayerl.

Zudem gibt es den ganzen Tag ein tolles Rahmenprogramm mit Bewegunsstationen, Kinderschminken, Soccerdart, Hüpfburg und einer Mini Fußball Arena. Der Eintritt ist übrigens frei!