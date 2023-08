Fußballvereine: Ohne Helfer geht's im Bezirk Korneuburg nicht mehr

Am kommenden Wochenende startet flächendeckend die neue Fußball-Saison im Unterhaus. Dabei stehen nicht nur die Kicker im Mittelpunkt, sondern auch die vielen Funktionäre, ehrenamtlichen Helfer und Freiwilligen. Wie viel Arbeit mittlerweile auf Letztere zukommt und was alles notwendig ist, um ein Meisterschaftsspiel ordnungsgemäß abzuwickeln, haben wir uns im Detail angesehen – und bei unserem größten und erfolgreichsten Verein, dem SV Leobendorf, und einem kleinen, den FC Würnitz, nachgefragt

Um eine Regionalliga-Partie der Leobendorfer abzuwickeln, braucht es sehr viele helfende Hände – nach grober Schätzung von Michael Tackner und Patrick Batoha, den sportlichen Leitern, ca. 30 Leute. „Wobei wir hier sicher die eine oder andere Person vergessen haben“, meinen beide unisono. Angefangen bei der Vorbereitung: Die Tribünen müssen gesäubert und die Kantinen hergerichtet werden. Kantinenpersonal, Kassaleute, Ordnerdienst und viele mehr werden während des Spiels benötigt. Und schlussendlich muss am nächsten Tag wieder alles gereinigt werden.

„Also man sieht schon, dass hier einiges an Personal benötigt wird. Wenn man unseren Sportverein kennt, weiß man, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind“, stellt Tackner klar. Vom Präsidenten bis zum Fan helfen unter der Burg Kreuzenstein alle zusammen, niemand ist sich für eine Aufgabe zu schade. Und wer glaubt, dass das in Österreichs dritthöchster Liga mit Geld passiert, der irrt. „Natürlich passieren solche Arbeiten ehrenamtlich. Das hat vor Corona super funktioniert, es läuft jetzt wunderbar und wir werden auch in Zukunft in dieser Hinsicht hervorragend aufgestellt sein“, glaubt Batoha. Er hat gemeinsam mit Tackner noch eine Botschaft für seine Helfer: „Danke! Ohne euch würde es kein Meisterschaftsspiel geben.“

Große Sorgen, weil der Nachwuchs ausbleibt

Von 30 Leuten, die mithelfen, kann ein kleiner Verein im Bezirk nur träumen. Er muss mit deutlich weniger auskommen, um durchzukommen. Beim FC Würnitz steht Obmann Gernot Stöcklmayer seit knapp zehn Jahren an der Vereinsspitze. Mit ihm sind es knapp über ein halbes Dutzend Helfer, die seit ebenso vielen Jahren den Spielbetrieb aufrechterhalten.

„Es kommt leider nichts Junges mehr nach“, seufzt der Obmann, der schon ans Aufhören gedacht hat. „Aber dann müssten wir wahrscheinlich zusperren, und noch sind wir alle mit zu viel Herzblut bei der Sache.“ Auch wenn das im Umkehrschluss bedeutet, dass der Stöcklmayer jeden Tag am Sportplatz steht und die Anforderungen des Verbandes immer größer werden. „Jetzt brauchen wir angeblich sieben Ordner pro Spiel. Das kann sich nicht ausgehen. Und auch die Schiedsrichtergebühren wurden erhöht, was sich mit den Einnahmen auch nicht ausgeht, dass es kein Minusgeschäft wird.“

Stöcklmayer wünscht sich daher ein Entgegenkommen des NÖFV, vor allem den kleinen Vereinen gegenüber. „Da fehlt ihnen das Fingerspitzengefühl, weil momentan sind wir Nettozahler des Verbands. Wenn das nicht passiert, darf sich dort keiner wundern, wenn nächsten Sommer wieder einige Vereine aufhören werden.“ So weit ist man bei den Würnitzern zwar noch nicht, aber frisches Blut würde der Verein dennoch dringend brauchen.