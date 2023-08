Fußballplatz-Report: „Ohne Herzblut geht gar nichts“

„Es sind wirklich eine Menge Leute, die dafür sorgen, dass ein Spiel stattfinden kann“, erzählt Johann Radits, sportlicher Leiter des Wiener Stadtligisten SV Gerasdorf. Nach kurzem Überlegen kommt er auf 15 Personen, die mithelfen. Da spricht er von drei bis fünf Ordnern, je zwei bis drei Freiwilligen in der Kantine und an der Kassa und einem Platzsprecher – wobei der Luxus ist, „aber ohne ihn wäre die Stimmung nur halb so gut“.

Außerdem gibt es Platz- und Zeugwart, die das Spiel erst möglich machen. Beide sind auch am Matchtag wichtig, es kann nämlich sein, dass der Schiedsrichter mit den Markierungen nicht zufrieden ist oder die Auswärtsmannschaft keine passenden Dressen dabei hat, weshalb die Heimmannschaft wechseln muss. Apropos Schiedsrichter: Die Betreuung übernimmt Radits selber: Auszahlung, mit Getränken versorgen, Spielbericht unterschreiben. Bei den Freiwilligen handelt es sich immer um die selben Personen: „Es ist verdammt schwer, neue Leute zu finden, die helfen wollen. Weil heute immer jeder für alles Geld haben will, aber das geht halt nicht. Was man braucht, ist Herzblut, ohne geht gar nichts im Amateurbereich.“

„Graue Mäuse“ der Vereine vor den Vorhang holen

Ähnliches hat Wolfgang Vittner zu berichten, Sektionsleiter des FC Kapellerfeld aus der Oberliga B: „Leute, die sich ehrenamtlich einbringen, findet man schwerer als früher.“ Auch er rechnet mit knapp 15 Leuten, die man am Spieltag braucht. Nur um die Kantine muss sich der Verein nicht kümmern, die ist verpachtet. Die vielen „grauen Mäuse“ des Vereins, die immens wichtig sind, aber nicht auffallen, will er hervorheben: Wie etwa einen Helfer, der alle handwerklichen Aufgaben übernimmt.