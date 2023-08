SV Hausleiten: Wenn Fußball Sache der Familie wird

Weinviertel Viele der ehrenamtlichen Helfer bei Fußballvereinen haben eines gemeinsam: Sie haben einen familiären Bezug zu ihren Klubs – und das teilweise schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Wir haben uns zwei Klubs aus der Region näher angesehen, bei denen eine Familie quasi den Ton angibt und den Laden am Laufen hält.

Schauplatz SV Hausleiten: Reinhold Mayer ist seit fast sechs Jahren Obmann des SV Hausleiten. Der 1.-Klasse-Nordwest-Klub gilt für viele als Vorzeige-Verein, der auf die eigene Jugend setzt und einen großen Wert auf die Infrastruktur liegt. Einen nicht zu unterschätzenden Teil zu dieser Entwicklung trug Obmann Mayer bei. Der 1962er-Jahrgang kam aus dem FAC-Nachwuchs zu den Hausleitnern, er wechselte mit 20 Jahren ins Weinviertel. Als Spieler blieb Mayer acht Jahre, er rückte aber schnell ins zweite Glied und wurde Nachwuchstrainer. „Mit meinem älteren Sohn Christoph bin ich dann eingestiegen“, so der Obmann, der auch seine Frau Ingrid in Hausleiten kennenlernte. Als Mayer nach einem sechsjährigen Aufenthalt in Deutschland wieder nach Österreich zurückkam, wurde er zum Jugendleiter befördert.

Zu diesem Zeitpunkt kam er auf die Idee, ein Fußballcamp für Nachwuchsspieler zu organisieren. Das Camp des SVH fand übrigens in der vergangenen Woche zum 17. Mal statt. Einige Jahre später wurde Mayer zum Obmann-Stellvertreter ernannt, seit 2017 ist er Obmann des Sportvereins. Die Nachwuchsförderung bleibt weiterhin eine Herzensangelegenheit für ihn: „Motivation Nummer eins ist definitiv der Nachwuchs, von dort wollen wir dann nicht nur Spieler, sondern auch Vereinsfunktionäre und Trainer bilden. Wir wollen jungen Menschen die sportliche Betätigung ermöglichen. Da wollen wir mit-einander gewinnen, feiern und etwas ermöglichen.“

Der eine Sohn ist Kapitän, der andere Stellvertreter

Nicht nur er selbst ist eng mit dem SV Hausleiten verwoben: Die Söhne Philipp und Christoph Mayer sind nicht nur Spieler des Vereins, sondern auch die beiden Kapitäne, während Ehefrau Ingrid Mayer Kassierin-Stellvertreterin ist. „Da hast du mit den Kindern auch bis ins höhere Lebensalter ein gemeinsames Hobby. Ich glaube, sie genießen das auch“, erzählte Mayer über das familiäre Vereinsleben.

Schauplatz Pfaffendorf: Seit den 80er-Jahren ist Helmut Dundler eng mit der Eintracht Pulkautal verbunden. Damals noch als Spieler, führten zahlreiche Verletzungen zu seinem Karriereende. Seither ist er als Funktionär eine feste Größe im Verein. Bevor der 1973er-Jahrgang zwischenzeitlich eine Jugendmannschaft trainierte, nahm er schon 2004 die Rolle des Obmanns ein. Zeitgleich war Dundler auch Jugendleiter – ein Bereich, der dem Obmann bis heute wichtig ist.

Erst 2005 wurde die Nachwuchsarbeit forciert

„Davor ist jahrelang nichts passiert in Sachen Nachwuchs. 2005 hatten wir die erste Jugendmannschaft seit vielen Jahren“, erklärte Dundler und unterstrich, dass einige Spieler dieses Jahrgangs heute im Kampfmannschaftskader stehen. Neben seinem Sohn Matthias blieben unter anderen Fabian Wieninger, Jakob Schreder Matthias Raab beim Verein. Apropos Söhne: Nicht nur Matthias spielt seit Jahren für die Eintracht, auch Oliver Dundler läuft seit mittlerweile elf Jahren für die Pulkautaler, aktuell Meister der 2. Klasse und 1.-Klasse-NW-Aufsteiger, auf. Zudem ist ein weiterer Eintracht-Kicker, Moritz Sulzberger, ein Cousin bzw. Neffe der Dundlers. Obendrein engagieren sich beide Dundler-Söhne auch als Funktionäre im Vereinsleben. Der Papa weiß, wieso: „Sie kennen es nicht anders. Bei uns dreht sich alles um Fußball.“

Ein Obmann wie ein Schweizer Taschenmesser

Der Großvater seiner Frau Barbara gründete den Sportverein sogar im Jahr 1968. Auch deshalb nimmt der Obmann für seine Eintracht viele Mühen auf sich: „Es ist schon sehr auf- wendig. Ich mähe auch den Platz, stehe in der Kantine und bin sonst bei vielen Aktivitäten dabei. Der Verein liegt mir am Herzen.“ Auch wenn es gerade zu den Anfangszeiten als Obmann oft schwierig war, kam er nie auf die Idee, hinzuschmeißen.

Das Vereinsleben hob Helmut Dundler besonders hervor: „Ein jeder, der zu uns kommt, sagt immer, das ist sehr familiär. Wir sind wirklich wie ein Familienbetrieb.“ Offensichtlich wäre es ein großer Wunsch, dass einer von Dundlers Söhne irgendwann in seine Fußstapfen tritt: „In Zukunft übernimmt's vielleicht einer meiner Söhne.“