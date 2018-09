Nach einer kurzen Verschnaufpause nach der EM in Berlin geht die Saison für den Gerasdorfer Mittelstreckenläufer An-dreas Voja in die finale Phase. Den Auftakt bildete am Samstag das Straßenrennen „The Mile“ in Wiener Neustadt.

Die Erstausgabe im Vorjahr, dem Namen entsprechend über eine Meile, also ca. 1,6 Kilo meter, konnte der 29-Jährige gewinnen, diesmal reichte es aber nicht zum Sieg, auch weil mehrere kenianische Profiläufer am Start waren. Nachdem diese am Vortag noch spielerisch mit Schülern liefen, wurde es am Renntag ernst. Bei den Herren siegte Viktor Kipkuto in einer Zeit von 4:07,9 Minuten.

Der Kenianer verbesserte den Streckenrekord von Vojta um sechs Sekunden. Der Vorjahressieger kam als Vierter ins Ziel und blieb noch unter seiner Vorjahresmarke. Gleich am Tag darauf gab’s zum „Aus lockern“, wie Vojta es beschrieb, einige Runden beim Vienna Charity Run, der von einem Vereinskollegen organisiert wird und bei dem für jede gelaufene Runde eine gewisse Summe gespendet wird.

10.000-m-Staatsmeisterschaften als krönender Abschluss

Kommendes Wochenende startet der Weinviertler beim Wachau-Marathon im Staffelbewerb über die 10,95 km: „Über meinen Sponsor Isostar wurden die drei restlichen Plätze verlost, und so haben wir nun die Möglichkeit, zu viert die volle Distanz zu absolvieren. Das wird sicher eine nette Geschichte.“

Den krönenden Abschluss bilden dann aber die 10.000-m-Staatsmeisterschaften am 29. September in Wien beim Leichtathletikzentrum im Prater. „Nachdem ich ja dieses Jahr eine tolle Bestzeit und das EM-Limit über die 10.000 m erzielen konnte, will ich hier nun auch den Staatsmeistertitel holen“, hat Vojta ein klares Ziel vor Augen.

Er will dabei auch das halbe Dutzend vollmachen, der Titel wäre nämlich Nummer sechs im heurigen Jahr nach 1.500 und 3.000 m in der Halle, 1.500 und 5.000 m Freiluft sowie dem 10-km- Straßenlauf. „Das wäre ein perfekter Abschluss“, grinst Vojta, der sich danach eine längere Erholungspause gönnen wird.