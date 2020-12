Mit acht Monaten Verspätung wurden am Sonntag im Wiener Prater die Staatsmeisterschaften im Marathon nachgeholt. Ursprünglich waren diese im Rahmen des Wien-Marathons im April geplant, der bekanntlich dem ersten Corona-Lockdown zum Opfer fiel. Auch diesmal standen die Meisterschaften stark im Zeichen des Virus: Maximal 100 Läufer und Läuferinnen durften starten, alle mussten sich kurz vor dem Start einem Schnelltest unterziehen.

Schnell war dann auch das Spitzenfeld unterwegs, das sich auf einen Tempomacher aus Gerasdorfer verlassen konnte. Andreas Vojta machte – gemeinsam mit Peter Herzog von der Union Salzburg – Dampf, kon stante Kilometerzeiten um 3:05 Minuten waren genau das, was sich zwei andere Österreicher erhofft hatten.

Valentin Pfeil (LAC Amateure Steyr) und Timon Theuer (DSG Wien) wollten nämlich nicht nur den Meistertitel, sondern am besten auch das Olympialimit von 2:11:30 Stunden knacken, nachdem sie wenige Tage zuvor in Valencia großes Pech gehabt hatten: Pfeil hatte vor dem Bewerb einen positiven CoV-Test abgelegt und ebenso wenig starten dürfen wie Theuer als Kontaktperson eins. Beide waren unverrichteter Dinge wieder nach Hause geflogen und hatten den Bewerb in Wien als kurzfristigen Ersatz organisiert.

Olympia-Kandidaten schieden vorzeitig aus

Dort lief zunächst alles perfekt, bei der Halbmarathonmarke waren sie voll auf Kurs. Bald danach sollte sich das Blatt aber wenden. Pfeil musste aufgeben, noch bevor Herzog (nach 25 Kilometern) und Vojta (nach 28) ihren Arbeitstag für beendet erklärten. Und als der niederländische Topläufer Bjorn Koreman dann nochmal das Tempo verschärfte, war auch Theuers Energie zu Ende. Der Österreicher fiel rasch zurück und stieg nach 32 Kilometern aus.

Vojta, der erstmals eine so lange Distanz in diesem Tempo lief, fand das schade: „Ich wollte den Burschen helfen, weil mir das als Läufer selbst wehgetan hat, dass das in Valencia so blöd gelaufen ist, gerade beim Limit für Olympische Spiele. Leider hat es nicht funktioniert. Sie sind couragiert gelaufen, aber einen Marathon kannst du leider nicht so kurzfristig planen.“

Für ihn selbst sei der Tag aber ein „wunderschöner Ausblick“ auf die Zukunft gewesen, Vojta war überrascht, dass es so gut ging: „Irgendwann will ich mich wahrscheinlich einmal am Marathon versuchen. Zum Reinschnuppern war das ganz cool.“