Kraftsport vom Allerfeinsten – das bekamen die Fans am Samstag in der Gitti-City Stockerau zu sehen, fand doch das Finale der Damen-Bundesliga 2018 statt. Die drei besten Teams kämpften um den österreichischen Mannschafts-Meistertitel, am Ende setzten sich die Gast geber der Wettkampfgemeinschaft Langenlebarn/Stockerau durch – zum dritten Mal in Folge.

War auch in der Gitti-City zu Gast: die Weltklasse-Athletin Sarah Fischer. | Simperler

„Natürlich haben wir im Vorfeld damit gerechnet, aber du musst die Leistung erst bringen. Aber wir haben geschlossen gezeigt, dass wir es absolut verdient haben“, strahlte Patricia Bernhaupt, die gemeinsam mit Anna Zizlavsky, Lena Kamper und Anna Jelinek nichts an brennen ließ. Da gab es auch Applaus von Sarah Fischer, aktuell die beste Gewichtheberin Österreichs, die ebenfalls in der Gitti-City vorbeischaute – diesmal allerdings nur in der Beo bachterrolle, da ihre Saison schon vorbei ist. Auch der ORF kam mit einem Kamerateam vorbei, um die immer größer werdende Beliebtheit des Frauen-Gewichthebens einzufangen. Sie alle sahen die tollen Leistungen und auch zwei Fernseher, die zu Bruch gingen, als eine Athletin die Hantel nicht mehr halten konnte.

Hausherrin Brigitte Scheidl war stolz auf die Veranstaltung: „Das war beste Werbung für unseren tollen Sport und noch mehr für unsere tollen Sportler.“ Einzig die Stockerauer Lokalpolitik fehlte dabei ...