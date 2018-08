Die Teamspielerin von morgen wurde gesucht.

Bereits zum dritten Mal wurde in der Rußbach-Arena ein internationale Mädchenturnier durch den USVG Großrußbach organisiert. Bei sehr sommerlichen Temperaturen spielte vormittags die U13 und am Nachmittag die U15. Die Siegerehrung wurde im Anschluss an das Turnier durch Vizebürgermeisterin Jutta Mayer-Losek vorgenommen. Ein spezieller Dank geht dabei an alle Helfer und den Mitorganisator Franz Ludwig.