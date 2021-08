Anfang letzter Woche ging das Training bei den Bundesligaherren der Union Sparkasse Korneuburg wieder los. Nach der starken Vorsaison wollen die Bezirkshauptstädter auch heuer wieder den Sprung in die Play-offs schaffen. Dennoch gibt es viele Fragen zum Start der Vorbereitung, auf die wir alle Antworten haben:

Wie sieht der Trainingsplan aus?

Viermal die Woche wird jetzt geschuftet, Trainingsspiele inklusive. Insgesamt wird viermal getestet, den Auftakt macht ein Match gegen die Unter-23 des ungarischen Vereins Balaton füred am 17. August (Anwurf 20.30 Uhr) in Korneuburg.

Ist das Transferprogramm abgeschlossen?

Ja, insgesamt gibt es vier Neue: Tormann Thomas Spörk und die drei Rückkehrer Aron Tomann, Clemens Reichenauer und – im neuen Jahr – Christoph Litschauer. „Mehr ist nicht nötig“, ist sich Sektionsleiter Matthias Keusch sicher.

Wann geht die neue Meisterschaft los?

Vor Kurzem wurden auch die Spielpläne der neuen Bundesligasaison veröffentlicht. Die Korneuburger legen mit einem Auswärtsspiel am Samstag, 4. September, gegen die Union St. Pölten los, eine Woche später geht es dann zu Hause in der Franz-Guggenberger-Sporthalle gegen Leoben weiter.

Wie sieht jetzt der neue Österreicher-Topf aus?

Es gibt ihn nun doch nicht. Da sich der Verband und die Vereine nicht auf eine Regelung einigen konnten, gibt es keine Legionärsbeschränkung in der zweithöchsten Spielklasse.

Allerdings sieht Keusch diese Entscheidung nicht so tragisch: „Wir hätten sowieso nur mit einem Legionär gespielt und in Zeiten von Corona specken die Vereine ohnehin ab. Und wer unbedingt investieren will, hätte es – Österreicher-Topf hin oder her – sowieso gemacht.“ In Korneuburg setzt man 2021/22 nur mehr auf den slowakischen Routinier Anton Kasagranda.