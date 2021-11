Aufsteiger überrascht auch im Derby

Zwei Spiele, zwei Siege und nach oben in der Tabelle – für die Damen von Union APG Korneuburg und UHC Müllner Bau Stockerau verlief das vergangene Wochenende nach Wunsch. Ein Rückblick:

Schauplatz Korneuburg

Die Union-APG-Powergirls baten Eggenburg zum NÖ-Derby, und wie immer waren die Mädels von Coach Peter Schildhammer an diesem Spieltag taktisch gut auf Eggenburg eingestellt.

Es war unser dritter Sieg in Folge, das zeigt, dass sich die harte Arbeit auszahlt.“

Peter Schildhammer Trainer der Korneuburgerinnen.

So wurde von Beginn an eine aggressive 4:2-Deckung gespielt. Dennoch schlug sich die Anfangsphase nicht zugunsten der Gastgeberinnen nieder. Diese Deckungsvariante funktionierte anfänglich nämlich nicht einwandfrei, da die Kreisläuferin der Gegnerinnen aus Eggenburg immer wieder freigespielt werden konnte.

Im Angriff gelangen dagegen durch schnelles Umschalten und hohes Tempospiel aus der Verteidigung heraus oft vermeintlich leichte Tore. Im Positionsangriff wurden schöne Spielzüge ausgespielt und variantenreich dargeboten, wodurch immer wieder eine Überzahlsituation hergestellt werden konnte. Richtig absetzen konnte sich keine Mannschaft, und so entstand ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis sich die Korneuburgerinnen zur Pause mit einem Zwischenspurt mit fünf Toren in Führung bringen konnten (20:15).

Vorsprung schmolzen bedrohlich

In der zweiten Halbzeit ließ die Heimmannschaft anfänglich nichts anbrennen. Es zeigte sich die deutliche Überlegenheit der Union, speziell Chiara Achleitner war durch ihre Schnelligkeit extrem gefährlich. „Doch dann drohte die Partie zu kippen“, seufzte Pressereferentin Anna Wiesauer.

Denn sieben Treffer Vorsprung schmolzen bedrohlich, im Angriff passierten viele unnötige technische Fehler, im Abschluss wurden die Stangen und die gegnerischen Torfrauen zu Heldinnen geschossen und diese Situationen von den Eggenburgerinnen in Form von Kontertoren ausgenutzt. „So machten wir es noch einmal unnötig spannend“, fand Wiesauer. Am verdienten Sieg änderte dies aber nichts mehr. Coach Peter Schildhammer war zufrieden: „Es war unser dritter Sieg in Folge, das zeigt, dass sich die harte Arbeit auszahlt.“

Schauplatz Dornbirn

Am Samstag traten die Lenaustädterinnen den langen Weg zum Auswärtsmatch nach Dornbirn an. Zusätzlich zu den Langzeitverletzten musste Trainer Moshe Halperin krankheitsbedingt auf zwei weitere Spielerinnen verzichten.

Die Gäste aus dem Weinviertel starteten gut ins Match, nach dem Ausgleich zum 2:2 durch die Dornbirnerinnen gingen die UHC-Damen wieder in Führung und gaben diese in der ersten Hälfte nicht mehr ab. Die Stockerauerinnen konnten sich immer wieder mit ein paar Toren absetzen, durch Eigenfehler und fehlende Chancenauswertung konnten die Vorarlbergerinnen aber wieder verkürzen.

Bei den Messestädterinnen hielt Torfrau Sabrina Szabo ihr Team mit ihren Glanzparaden im Rennen. Daher ging es nur mit einem knappen Ein-Tor-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit funktionierte die Deckung der Stockerauerinnen sehr gut. Zusätzlich konnten die beiden Torfrauen Isabel Fritz-Castro und Isabel Bernhard einige Bälle entschärfen, wodurch es der Mannschaft gelang, zwischenzeitlich eine Fünf-Tore-Führung heraus zu spielen. Am Ende konnten die Dornbirnerinnen noch etwas Ergebniskorrektur betreiben.

Spielerin Laura Klinger war erleichtert: „Der Teamgeist unserer gesamten Mannschaft und die Deckungsleistung brachten uns die nächsten zwei Punkte.“