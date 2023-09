Aufstieg als Fernziel für Korneuburger Handballbundesligaherren

Wenn am kommenden Samstag um 17 Uhr der Anwurf zur neuen Saison erfolgt, dann wollen die Herren der Union Sparkasse Korneuburg nicht nur einen Auftaktsieg gegen Krems/ Langenlois feiern, sondern auch den ersten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft machen – eine Zukunft mit einer großen Vision, die man im Rahmen eines Pressegesprächs kurz vor dem Start vorstellte.

„Seit unserem Aufstieg konnten wir uns kontinuierlich steigern und sportlich fest verankern. Das nächste logische Ziel ist jetzt, in Zukunft noch mehr verstärkt auf heimische Talente zu setzen und eine gute Nachwuchsarbeit zu garantieren. Wenn uns das gelingt, werden wir in Zukunft auch ein Kandidat für den Meistertitel sein“, betont Obmann Matthias Keusch.

„Die Vision, den Aufstieg in die erste Bundesliga zu schaffen, geht Hand in Hand mit der Begeisterung der Sparkasse Korneuburg für lokale Sportförderung“, unterstreicht auch Armand Drobesch von der Sparkasse und fügt noch hinzu: „Als langjähriger Partner sind wir überwältigt von der Leidenschaft und dem Engagement, die das Team in die Vorbereitung und den Saisonauftakt gesteckt hat. Wir sind überzeugt, dass unsere Unterstützung nicht nur den sportlichen Erfolg vorantreibt, sondern auch zur Förderung des Handballsports in der Gemeinschaft beiträgt.“

Das alles ist aber noch ein wenig Zukunftsmusik. Das erste Ziel muss die Qualifikation für das Aufstiegs-Play-off sein, was angesichts der Konkurrenz nicht leicht werden wird, warten doch aufgerüstete Leobener, im Vorjahr knapp geschlagene Atzgersdorfer und der meisterliche Absteiger West Wien. Ein Kor-neuburger Trumpf ist dabei die Kontinuität, da fast alle Spieler an Bord blieben.