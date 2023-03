Brasilianerinnen fühlten sich in Stockerau wohl

Werbung

Bem-vindo Brasil! Das hieß es letzte Woche in Stockerau, wo zwei freundschaftliche Länderspiele des österreichischen Frauen-Nationalteams gegen Brasilien stattfanden. Aber nicht nur die Brasilianerinnen, die im Hotel Dreikönigshof logierten, schwitzten in der Lenaustadt, auch die Österreicherinnen hielten einen Lehrgang ab, der zur Vorbereitung auf das WM-Play-off im April gegen Spanien diente. Am Donnerstag und Samstag gab es als Höhepunkt zwei Tests, welche die rot-weiß-rote Auswahl in der ausverkauften Halle einmal mit 30:35 und einmal mit 33:37 verlor.

Mit Brasilien kam niemand Geringerer als der Weltmeister von 2013 nach Stockerau, der bei der letzten WM-Ausgabe 2021 Platz sechs erreichte. Die Matches dienten Teamtrainer Herbert Müller in erster Linie zur Orientierung. Da Brasilien eine ähnliche Spielweise hat wie die Spanierinnen, wollte Müller testen, wie weit seine Mannschaft bereits bestehen kann.

Teamchef sah viel Positives für die WM-Play-offs

Und die Analyse von Müller? „In den entscheidenden Momenten haben wir vorne die Chancen liegen gelassen und hinten einfache Tore bekommen. Die Mannschaft hat aber keine Sekunde aufgegeben, und das war das Positive. Wir konnten in den beiden Länderspielen sehr viel testen, das war wichtig in Hinblick auf die WM-Play-offs.“

Gewinner waren aber nicht nur die Südamerikanerinnen, sondern auch der UHC Müllner Bau Stockerau, der mit dem ÖHB gemeinsam mitorganisierte und unglaublich viel an freiwilligen Arbeitsstunden ableistete. An beiden Spieltagen war die Sporthalle in Stockerau ausverkauft und bot eine tolle Kulisse. Die Handballfans feuerten die Nationalmannschaft lautstark an und waren eine starke Unterstützung. Dementsprechend gab es auch tolle Rückmeldungen an die Vereinsverantwortlichen. Die ÖHB-Mitarbeiter und die Mannschaft bedankten sich für die großartige Organisation, den reibungslosen Ablauf und die tolle Stimmung: „Da hat von A bis Z alles gepasst, aber wir wissen ja, dass wir uns auf Stockerau verlassen können. Wir kommen sicher wieder“, lobte etwa Markus Riedlmayer, der Pressechef des Verbandes.

Gahler: „Haben uns als Verein gut präsentiert“

Die Stockerauer Gastgeber in Form von Organisationschef Andreas Gahler waren erschöpft, aber glücklich: „Für uns war es sehr erfolgreich, von den Abläufen her haben wir uns als Verein sehr gut präsentiert.“ An beiden Tagen waren es übrigens über 70 freiwillige Helfer, die mitarbeiteten und Sonntagfrüh auch beim Abbau anpackten. „Das würden sich manch anderer Vereine auch wünschen“, lobte Gahler sein Team. „Und wir würden uns freuen, wenn das Nationalteam wiederkommt.“