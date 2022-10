Das Wunder von Lissabon blieb für Stockerau aus

Werbung

Mit einer 21:37-Niederlage am Sonntag im Rückspiel bei Sport Lisboa e Benfica verabschiedete sich der UHC Müllner Bau Stockerau nach der ersten Runde aus dem EHF European Cup. Die Stockerauerinnen, die beide Spiele am Wochenende in Portugal austrugen, bezogen – wie erwartet – gegen den Double-Gewinner aus Lissabon schon am ersten Tag eine 19:35-Pleite und schieden nach den zwei klaren Niederlagen mit einem Gesamtscore von 40:72 aus.

„In der ersten Halbzeit haben die Mädels einen tollen Job gemacht und Lissabon etwas in Bedrängnis gebracht. Danach hat sich einfach der große Klassenunterschied deutlich gemacht. Dennoch konnten wir viele Erfahrungen sammeln, die wir in der heimischen Liga umsetzen werden“, zog Stockerau-Funktionär Jürgen Tomek durchaus positiv Bilanz.

Halperin: „Wollten ein ebenbürtiger Gegner sein“

Ähnlich sah es Cheftrainer Moshe Halperin: „Wir haben die Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben. Wir wollten in beiden Spielen ein ebenbürtiger Gegner sein und es Lissabon schwer machen, und wir haben es in beiden Spielen geschafft, bis zur 25. Minute der ersten Halbzeit ein enges Spiel zu erzwingen.“ Das Endergebnis ist zwar auf dem Papier etwas enttäuschend, aber die Stockerauerinnen haben die Bodenhaftung nicht verloren. Sie sind sich bewusst, dass sie gegen einen der vier stärksten Gegner in diesem Pokal gespielt haben, und können für die Zukunft viel mitnehmen.

Ex-Fußballstar ehrte die Stockerauerinnen

Halperin war stolz auf die Mannschaft und den Einsatz der Damen, denen es gelungen war, in einer solchen Halle vor toller Kulisse – über 400 Fans am Samstag – und Live-Übertragung auf dem Sportkanal des Vereins für spektakulären Handball zu sorgen. Außerdem wurden die Stockerauerinnen im zweiten Spiel vom Sportdirektor von Benfica Lissabon, Ex-Weltklassekicker Rui Costa, geehrt, „als Zeichen des Respekts“, so Halperin.

Was können die Weinviertler jetzt mitnehmen für die nächsten Wochen und Monate? Halperin nimmt sich da kein Blatt vor den Mund: „Wir nehmen viele positive Punkte von unseren Damen mit, und wenn es uns gelingt, in Österreich die Spielweise zu spielen, die wir in den ersten Halbzeiten gezeigt haben, können wir um die Meisterschaft kämpfen. Da bin ich mir ganz sicher.“