Daumendrücken für den „Erzrivalen“ ist angesagt

Eigentlich war die Rechnung ganz einfach: Drei Siege aus den letzten drei Spielen des Aufstiegs-Play-offs und die Herren der Union Sparkasse Korneuburg wären Meister. Doch nach der Pleite zu Christi Himmelfahrt gegen Tirol (33:36) – nach katastrophaler erster Halbzeit – nutzte auch der klare Auswärtssieg in Graz (37:24) am Sonntag nicht viel.

Vor der letzten Runde haben es die Korneuburger nicht mehr in der eigenen Hand. Drei Mannschaften liegen vor dem kommenden Samstag innerhalb von zwei Punkten und können noch den Titel holen, die besten Karten haben die Tiroler. Wir haben alle möglichen Szenarien beleuchtet und klären auf:

Tirol wird Meister wenn ...

... man in Hollabrunn gewinnt oder Unentschieden spielt. Oder wenn man in der Weinviertel-Arena mit maximal einem Tor Differenz verliert, dann ist es auch egal, wie Kor neuburg spielt.

Oder man verliert mit weniger als acht Toren und Korneuburg nicht in Traun gewinnt. Deshalb heißt es für die Korneuburger wiederum Daumen drücken für den „Erz rivalen“.

Korneuburg wird Meister wenn ...

... in Traun gewonnen wird und zeitgleich Tirol in Hollabrunn verliert. Allerdings nicht mit mehr als acht Toren Differenz, dann würden nämlich die Hollabrunner jubeln. Warum? Weil bei Punktegleichheit von drei Teams eine Mini-Tabelle erstellt wird, in dem nur die direkten Duelle reingerechnet werden. Falls die Innsbrucker mit minus eins verlieren, dann hilft den Korneuburgern auch ein Sieg nicht.

Hollabrunn wird Meister wenn ...

... der UHC die Tiroler mit acht Toren Unterschied besiegt. Dann ist es auch egal, wie die Korneuburger in Traun spielen.

Für Korneuburgs Sektionsleiter Matthias Keusch wird es eine Nervenschlacht werden: „Ich denke, dass unsere Chancen durchaus intakt sind, und hoffe auf Schützenhilfe. Wir drücken Hollabrunn die Daumen, aber nicht zu fest (lacht).“ Für ihn steht aber eines ohnehin fest: „Egal ob wir Erster oder Zweiter werden, es war bzw. ist eine tolle Saison.“