Ende Juni fand in Stockerau die Neuwahl des Vorstands des UHC Müllner Bau Stockerau statt. Dabei ging eine Ära zu Ende, denn neben Michael Ramgraber schied auch Wolfgang Kaindl aus dem Vorstand aus.

Nach der Auflösung der Damenhandballmannschaften begannen Kaindl und Gerald Hauser in der Saison 1999/2000 mit dem kompletten Neuaufbau des Frauenbereichs. Schritt für Schritt wurde auf den eigenen Nachwuchs gesetzt und schließlich der Sprung in die WHA geschafft, wo man seit Jahren zu den besten Mannschaften Österreichs zählt – mit dem Cupsieg 2018 als Höhepunkt. Jetzt tritt der 69-jährige Kaindl in die zweite Reihe. Die Gründe?

„Es war ein Ende mit Ansage, weil ich schon vor vier Jahren gesagt habe, dass ich nach dieser Vorstandsperiode aufhören werden. Gerade die letzten Jahre, vor allem die Corona-Pandemie, haben enorm viel Kraft und Substanz gekostet“, findet er ehrliche Worte. „Aber ich werde dem Verein in der einen oder anderen Form erhalten bleiben.“

Nennung für den Europapokal erfolgt

Das heißt, es wird ein fließender Übergang zu seinen Nachfolgern werden, und mit Rat und Tat wird Kaindl wohl in nächster Zeit noch zur Verfügung stehen. Präsident Christian Moser bedankte sich deshalb auch bei den beiden Vorstandsvorsitzenden für ihre Tätigkeit. In den neuen Vorstand wurden Jürgen Tomek und Christian Freimbacher als Vorstandvorsitzende und Viktoria Freimbacher, Martin Hohenecker und Zoltan Kis als Vorstandsmitglieder gewählt. Sie werden den UHC Stockerau wie gewohnt zukunftsorientiert durch die nächsten vier Jahre führen.

Tomek und Freimbacher be tonen nach ihrer Wahl, dass sich die Ziele des UHC nicht geändert haben. „Hauptanliegen bleibt weiterhin, der Jugend aus der Region Stockerau die tolle Sportart näher zu bringen, ihre Talente zu fördern und sie behutsam an die Spitze heranzuführen“, so beide unisono. Ebenso soll und wird Spitzensport beim UHC Stockerau möglich sein. Das wurde mit der Nennung der WHA-Damen für den Europapokal unterstrichen, für den man sich als Meisterschaftsdritter qualifiziert hat.