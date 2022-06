Drama pur: Ein Tor fehlte Korneuburg zum Meistertitel

Werbung

Das Positive zuerst: Die Herren der Union Sparkasse Korneuburg werden Zweiter in Österreichs zweithöchster Spielklasse und feiern damit den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Negativ: Am Samstag fehlte genau ein Tor, um Meister zu werden. Punktegleich mit Champion Hollabrunn und den drittplatzierten Tirolern im Aufstiegs-Play-off, entschied am Ende die Tordifferenz: 103:100 für die Hollabrunner, 114:112 für Korneuburg.

Kein Wunder, dass trotz des starken Vizemeistertitels zunächst die Enttäuschung überwog im Lager der Bezirkshauptstädter, die ihre Pflichtaufgabe in Traun mit einem 38:30-Sieg souverän lösten. „Natürlich war die Stimmung ein wenig getrübt, wir alle sind am Live-Ticker gehangen und haben mitgefiebert“, verriet Sektionsleiter Matthias Keusch.

Vor allem, weil der alles entscheidende Treffer der Hollabrunner kurios fiel: Die Tiroler starteten in der letzten Spielminute ihren finalen Angriff, erhielten aber passives Spiel angezeigt. Anstatt den Ball nach einer Aktion am Boden abzulegen, warf ihn ein Gastspieler zehn Sekunden vor dem Ende auf die Seite und erhielt die Rote Karte. Damit verbunden war ein Penalty, der zur Chefsache erklärt wurde. Kapitän Vlatko Mitkov verwandelte auch den achten Siebenmeter staubtrocken und erzielte damit das entscheidende 31:23. Für Keusch bitter, aber er betont: „Das war von der ganzen Dramaturgie her Hollywood-like. Ich gratuliere bei aller Rivalität den Hollabrunnern zum Titel, aber wir werden sie nächste Saison wieder attackieren.“

Erfreulich war auch das Comeback von Rückkehrer Christoph Litschauer, der nach einer schweren Knieverletzung in Traun nach zwei Jahren erstmals wieder für Korneuburg auflaufen konnte.

Kein anderer Verein setzte so auf die Jugend

Was bleibt am Ende dieser so tollen Spielzeit? Über die ganze Saison war der Trumpf der breite Kader, gestützt auf den jahrelangen Fokus auf dieJugendarbeit. Sage und schreibe 31 (!) verschiedene Spieler sind im Saisonverlauf am Protokoll der Herrenmannschaft gestanden und Ausfälle wurden mit jungen Eigenbauspielern kompensiert.

„Das sucht in der Liga seinesgleichen“, weiß Keusch. Schade ist aber, dass ausgerechnet die schwacheerste Halbzeit in der Heimpartie gegen Tirol zu Christi Himmelfahrt den Titelgewinn aus eigener Kraft verhindert hat. „Da können wir das Tor suchen, das uns in der Endabrechnung gefehlt hat“, weiß Keusch.