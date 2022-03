Drama pur: Letzter Wurf kostete wichtigen Sieg

UHC Müllner Bau Stockerau

60 Minuten waren in der Thermenhalle Bad Vöslau gespielt, als Stefanie Kaiser noch zu einem Siebenmeter für die Gastgeberinnen antrat. Sie behielt die Nerven und verwandelte zum 25:25-Endstand gegen Stockerau. Damit dürfte der Traum von der erneuten Teilnahme am Final-Play-off der besten vier Mannschaften der Liga geplatzt sein.

Dabei wollte Stockerau Revanche für die Hinspielniederlage, fand aber nur schwer in die Partie. Ein 6:0-Lauf und eine starke Isabella Fritz-Castro im Tor führten dennoch zu einer Zwei-Tore-Führung zur Pause. Auch in der zweiten Hälfte hatte die UHC-Mannschaft Startschwierigkeiten. Immer wieder schafften es die Heimischen, Lücken in ihre Deckung zu reißen und so zum Torerfolg zu gelangen. Doch es ging hin und her, eine halbe Minute vor Schluss gelang Stefanie Schalko der Führungstreffer für die Weinviertlerinnen. Im Gegenangriff konnte Torfrau Isabell Bernhard abwehren, doch der Ball gelangte wieder in die Hände der Gegnerinnen, welche den finalen Siebenmeter zugesprochen bekamen ...

Coach Moshe Halperin war danach enttäuscht: „Leider gelingt es uns nicht, wie so oft in dieser Saison, die kritischen Phasen in einem Spiel positiv zu überstehen. Dadurch entsteht bis in die letzten Minuten viel Druck. Aber wir kämpfen weiter.“

Union APG Korneuburg

Als es nach acht Minuten bereits 7:1 für Tabellenführer Hypo Niederösterreich stand, war klar, dass das Spiel am Samstag für die Korneuburgerinnen kein leichtes werden würde. Zwar reagierte Trainer Peter Schildhammer sofort mit einer Auszeit, nach der man das Spiel ausgeglichen gestalten konnte, der Pausenstand von 11:19 ließ aber schon erkennen, wer diesmal als Sieger vom Platz gehen würde.

In der zweiten Halbzeit gesellten sich zu schön herausgespielten Toren auch technische Fehler, die die Südstädterinnen in Kontertore ummünzten. Daher verlor Korneuburg am Ende klar mit 22:37. „Es war taktisch gesehen trotzdem ein sehr gutes Spiel von uns. Man hat den Klassenunterschied natürlich gemerkt, da wird jeder Fehler knallhart bestraft“, fasste Schildhammer zusammen.