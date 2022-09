Ein Auftakt nach Maß für den Vizemeister Korneuburg

Werbung

Alles neu in Korneuburg! Eine renovierte Halle, dazu ein schön gestalteter Aufgang mit Zeitungsartikeln der größten Erfolge – pünktlich zum Start der neuen Spielzeit präsentierte sich die Heimstätte der Korneuburger Bundesligaherren in neuem Glanz. Da passt es nur ins Bild, dass die Herren von Cheftrainer Alexander Luzyanin mit einem Sieg starteten und nahtlos an die Erfolge der Vorsaison anknüpften.

Dabei war es lange Zeit ein ausgeglichenes Duell gegen WAT Fünfhaus, denn in den Anfangsminuten tasteten sich beide Mannschaften zögerlich heran. „Keiner weiß, wo er zum Saisonstart steht, das war irgendwie verständlich“, meinte Sektionsleiter Matthias Keusch. Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen dann die Heimischen die Führung und gaben sie bis zum Schluss nicht mehr ab.

Abwehr mutierte mit Fortdauer zum Bollwerk

Vor allem, weil sich die Abwehr der Korneuburger immer besser auf die Gäste einstellen und Fabian Hofbauer, der mit wuchtigen Schüssen seine Mannschaft mitzog, besser neutralisieren konnte. Es gestaltete sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Union zwar immer in Front lag, sich aber schlussendlich auch nicht absetzen konnte. Mit einem wunderschönen Flieger stellte Mathias Weinhappl auf 14:12, dies war auch der Pausenstand.

In Halbzeit zwei erwischten die Weinviertler den besseren Start und erhöhten innerhalb von sechs Minuten auf 18:14 – die Vorentscheidung. Fünfhaus gab zwar bis zum Schluss nicht auf, schaffte es aber auch nicht, dem Spiel noch eine bedeutende Wende zu geben. Am Ende stand ein mehr als souveräner 29:23-Erfolg. Pressesprecher Florian Hirschegger resümierte: „Erfreulich ist, dass alle Spieler zum Einsatz kamen. Dennoch müssen wir uns weiter steigern. Es haben sich ein paar Fehler in der Abstimmung der Abwehr gezeigt und auch im Angriff.“