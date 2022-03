Endlich das Ticket für das Obere Play-off gelöst

„Kurz zusammengefasst: guter Angriff, schlechte Abwehr, aber das Play-off fixiert“, brachte es Bernhard Doppler, Co-Trainer der Korneuburger Bundesligaherren, auf dem Punkt. Mit dem 38:33-Auswärtssieg bei der SG Krems/Langenlois wurde nun endgültig das Ticket für das Obere Play-off gelöst.

Von Beginn an zeigten die Heimischen guten Tempohandball und konnten immer wieder vorlegen. Die Gäste ihrerseits nutzten ihre Chancen im Angriff ebenfalls und hielten die trefferreiche Partie offen. Ab der 20 Minute stabilisierte sich aber die Korneuburger Abwehr und im Angriff fanden die Wachauer keinen Zugriff mehr auf Top-Werfer Anton Kasagranda und Co., mit plus Acht schien diese Partie schon zur Pause entschieden zu sein.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Weinviertler dann auf plus zehn, um sich am Ende gegen die aufopferungsvollen kämpfenden Hausherren selbst das Leben schwer zu machen. Angetrieben von Jakob Schwanzer verkürzte der Aufsteiger auf minus fünf, die Fans in der Sporthalle Langenlois schöpften neue Hoffnung. Die Korneuburger stemmten sich aber mit aller Kraft gegen die Anläufe der Heimischen. Obwohl gegen Ende der Partie Andreas Bachofner Rot sah und etwas Hektik aufkam, spielten die Mannen von Coach Alexander Luzyanin ihren Vorsprung routiniert nach Hause.

Lange Pause, bis die heiße Phase startet

„Wir brauchen immer ein bisschen Drama“, schmunzelt Sektionsleiter Matthias Keusch. Jetzt wartet noch zum Abschluss Fivers Margareten II aus Wien in der Franz-Guggenberger-Sporthalle, ehe eine lange Pause bis der Beginn der Oberen Play-offs (die Top vier aus dem Osten und Top zwei aus dem Westen) am zweiten April-Wochenende ansteht – sehr zum Ärger von Keusch: „Ich habe dem Verband schon geschrieben, dass ich esäußerst unglücklich finde, wie schon im Jänner wieder so eine lange Pause einzuschieben. Damit kommst du wieder aus dem Spielrhythmus.“ Und man nimmt sich den Puffer, um bei etwaigen Spielverschiebungen bzw. Absagen wegen Corona flexibler agieren zu können ...