Erfolgreiches Handball-Trainingslager, aber drei Verletzte

Bevor die Saison in der WHA Meisterliga am ersten September-Wochenende beginnt, standen für beide Handball-Damen-Teams des Bezirks in den vergangenen Tagen und Wochen Trainingslager und Testspiele auf dem Programm.

Für die Damen der Union Korneuburg ging es von 11. bis 13. August ins tschechische Hodonin, wo sie an einem internationalen Turnier teilnahmen. Gegen den Gastgeber HK Hodonin, den Frankfurter HC und Suzuki Korona Handball Kielce aus Polen bekamen die Korneuburgerinnen die seltene Möglichkeiten, gegen unbekannte Mannschaften zu spielen. Dabei präsentierten sie sich gut und hätten gegen die Gastgeberinnen sowie gegen Kielce durchaus die Möglichkeit gehabt, zu gewinnen, mussten sich am Ende aber in allen drei Spielen geschlagen geben.

Üben stand im Vordergrund

„Das Schwergewicht der Trainingsspiele lag eindeutig darauf, zu üben, Positionen zu finden und Varianten auszuprobieren“, war Gerald Pojmann, der sportliche Leiter, dennoch zufrieden und meinte: „Für den Zweck, sich auf die Meisterschaft vorzubereiten, war es sehr erfolgreich.“ Neben den Spielen rundeten Teambuilding, Wassergymnastik, Laufeinheiten und Sightseeing das Trainingslager ab. Der einzige Wermutstropfen: Paula Neubacher verletzte sich im letzten Spiel und zog sich einen Bänderriss im Knöchel zu.

Die Damen des UHC Stockerau machten sich am vergangenen Wochenende auf den Weg zum Duslo Cup Sala in der Slowakei. Foto: privat

Zeitgleich hielten auch die Damen des UHC Stockerau ihr Trainingslager ab. Dieses verbrachten sie in diesem Jahr in Stockerau. „Wir haben gut trainiert und die Mädels voll gefordert“, erklärte Vorstand Jürgen Tomek. Auch Testspiele gegen Brünn und den Ligakonkurrenten Tulln standen auf dem Programm. Am vergangenen Wochenende ging es für die Stockerauerinnen dann noch zum Duslo Cup im slowakischen Sala, wo sie neben den Gastgeberinnen auch gegen Mannschaften aus Tschechien, Polen und Ungarn antraten.

„Gute Weiterentwicklung des Systems“

„Wir haben eine gute Weiterentwicklung des Systems gesehen und die Mädels haben gefightet, was gegangen ist“, fasste Tomek die Spiele zusammen und meinte: „In Summe war es ein guter Abschluss dieser Phase der Vorbereitung und wir sind absolut zufrieden.“ Auch in Stockerau wurde die Freude allerdings durch Verletzungen von Dominika Kodajova und Rückkehrerin Stefanie Schalko getrübt. Die Schwere sowie die Ausfalldauer sind allerdings noch nicht klar.