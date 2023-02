Ex-Weltmeister Brasilien kommt nach Stockerau

Werbung

Zehnmal Panamerika-Meister, Weltmeister 2013, Platz sechs bei der WM 2021 – gegen die Top-Nation Brasilien bereitet sich Österreichs Frauen-Nationalteam in zwei freundschaftlichen Länderspielen in Stockerau auf das bevorstehende WM-Play-off gegen Spanien vor. Das Spotzentrum Alte Au darf sich am 2. und 4. März auf Weltklasse-Handball einstellen.

20 Mal war Stockerau bereits Schauplatz von Länderspielen des heimischen Frauen- Nationalteams, und es ist nicht das erste Mal, dass sich dort Österreich und Brasilien gegenüberstehen. Am 24. November 2012, ein Jahr vor dem größten Erfolg der Brasilianerinnen mit dem Gewinn der WM 2013, unterlag man 29:35. Schon damals mit dabei war Sonja Frey vom Thüringer HC, die mit neun Treffern beste Werferin war.

Und Stichwort Thüringen: Dort spielt auch die gebürtige Korneuburgerin Johanna „Jojo“ Reichert, die in der Lenaustadt quasi Heimspiel hat. Das letzte Duell mit den Südamerikanerinnen gab es bei der WM 2021, wo Brasilien Endrang sechs belegte und Österreich in der Hauptrunde 38:31 besiegte. Gastgeber war Spanien, der kommende Gegner im Kampf um das WM-Ticket 2023. Mit Brasilien und den heimischen Fans im Rücken rüstet man sich für diese entscheidenden Partien.

