Fehlen von Aufsteigerin Achleitner schmerzte

Schauplatz Korneuburg

Die erste Hiobsbotschaft gab es schon vor dem ersten Heimspiel der Union-Mädels gegen Ferlach: Chiara Achleitner, von der Liga zur „Newcomerin der Saison“ gewählt, zog sich in der Vorwoche gegen Hypo eine Knöchelverletzung zu und konnte nicht spielen.

Auch im Spiel lief es nicht rund: Gegen die routinierte Mannschaft aus Kärnten schlichen sich in der ersten Halbzeit zwar einige technische Fehler ein, die jungen Korneuburgerinnen hielten aber gut mit. So ging es mit 10:11 aus der Sicht der Heimmannschaft in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte zogen die Ferlacherinnen dann allerdings davon und bauten ihren Vorsprung bereits nach fünf Minuten auf fünf Tore aus. „Da hatten wir dann leider einen Knick drinnen, da war auch der Altersunterschied ausschlaggebend“, meinte Trainer Peter Schildhammer.

Seine Mannschaft steigerte sich danach zwar wieder, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen und verlor mit 26:33. „Wir haben trotzdem sehr viel daraus gelernt“, fasste Schildhammer zusammen. Jetzt wartet Vizemeister Atzgersdorf.

Schauplatz Stockerau

Im Niederösterreich-Derby lieferten sich roomz JAGS Wiener Neustadt und der UHC Müllner Bau Stockerau in der Thermenhalle Bad Vöslau zu Beginn einen offenen Schlagabtausch.

Nach gut 20 Minuten zogen die Gäste von 10:10 auf 15:10 davon. Nach Seitenwechsel intensivierten die Lenaustädterinnen nochmals die Deckungsarbeit und ließen die Wiener Neustädterinnen immer öfter festlaufen. Die sich daraus ergebenden Chancen wurden konsequent und mit viel Druck auf die gegnerische Abwehr genutzt. Auch von der Roten Karte gegen die starke Dominika Kodajova in der 36. Minute ließ man sich nicht verunsichern und setzte sich Tor um Tor ab. Einige Konter verhalfen den Gästen zu schnellen und einfachen Toren. Gegen Ende des Spiels trug sich auch Laura Klinger in die Liste der Torschützinnen ein und machte ihr Comeback damit perfekt.

So wie bereits im Auftaktspiel war das Torhüterinnengespann Isabell Bernhard und Mateja Serafimova ein starker Rückhalt und trug maßgeblich zum Endstand von 39:30 bei.

„Wir haben einen superschnellen Handball ohne Tippen gespielt. In der zweiten Halbzeit hatten wir kurz Probleme in der Deckung und der Gegner kam heran, aber mit schnellen Kontern haben wir alles klar gemacht“, freute sich Stockerau-Cheftrainer Moshe Halperin nach dem Derbysieg. „Das war ein Sieg des Willens und eine tolle Teamleistung“, formulierte es Kapitänin Sandra Hart.